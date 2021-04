IRS da fecha límite para reclamar reembolsos “olvidados” de 2017, que en promedio son de $865

WASHINGTON — Son los reembolsos "olvidados" o no reclamados de impuestos sobre los ingresos, y es mucho dinero que el gobierno se podría quedar sin derecho a reclamarlo más nunca. Esta vez se trata de más de $1,300 millones que esperan a un estimado de 1.3 millones de contribuyentes que no presentaron el Formulario 1040, Declaración federal de impuestos de 2017, según el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su siglas en inglés)

"El IRS quiere ayudar a los contribuyentes a quienes les corresponden reembolsos pero que aún no han presentado sus declaraciones de impuestos de 2017", dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. "El tiempo se acaba rápidamente para estos contribuyentes. Sólo hay un período de tres años para reclamar estos reembolsos, y el período cierra el 17 de mayo. Queremos ayudar a las personas a obtener estos reembolsos, pero deben presentar una declaración para el año tributario 2017".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El IRS estima que el promedio de los posibles reembolsos para 2017 es de $865, es decir, la mitad de los reembolsos son de más de $865 y la mitad son de menos.

En los casos en que no se presentó una declaración federal de impuestos sobre los ingresos, la ley brinda a la mayoría de los contribuyentes una ventana de oportunidad de tres años para reclamar un reembolso de impuestos. Si no presentan una declaración de impuestos dentro de los tres años, el dinero pasa a ser propiedad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Para las declaraciones de impuestos de 2017, la ventana se cierra el 17 de mayo de 2021 para la mayoría de los contribuyentes. La ley exige que los contribuyentes envíen la declaración de impuestos por correo y se aseguren de que tenga el matasellos de esa fecha.

El IRS les recuerda a los contribuyentes que buscan un reembolso de impuestos de 2017 que sus cheques pueden ser retenidos si no han presentado declaraciones de impuestos para los años 2018 y 2019. Además, el reembolso se aplicará a cualquier monto adeudado al IRS o una agencia tributaria estatal y puede usarse para pagar la cuenta de la pensión alimenticia atrasada o las deudas federales vencidas, como préstamos estudiantiles.

Al no presentar una declaración de impuestos, las personas corren el riesgo de perder más que el reembolso de los impuestos retenidos o pagados durante 2017. Muchos trabajadores de bajos y moderados ingresos pueden ser elegibles para el Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC). Para el año 2017, el crédito valía hasta $6,318. El EITC ayuda a las personas y familias cuyos ingresos están por debajo de ciertos umbrales. Los umbrales para 2017 fueron:

$48,340 ($53,930 si es casado que presenta una declaración conjunta) para aquellos con tres o más hijos calificados



$45,007 ($50,597 si es casado que presenta una declaración conjunta) para personas con dos hijos calificados



$39,617 ($45,207 si es casado que presenta una declaración conjunta) para aquellos con un hijo calificado



$15,010 ($20,600 si es casado que presenta una declaración conjunta) para personas sin hijos calificados

Los formularios de impuestos del año actual y anterior (como los formularios 1040, 1040-A y 1040-EZ del año tributario 2017) y las instrucciones están disponibles en la página de Formularios y publicaciones (en inglés) de IRS.gov o a través del número gratis 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Aquellos contribuyentes que les falten los formularios W-2, 1098, 1099 o 5498 para los años 2017, 2018 o 2019 deben solicitar copias a su empleador, banco u otro pagador. Los contribuyentes que no pueden obtener los formularios de su empleador u otro pagador pueden solicitar una transcripción gratis de salarios e ingresos en IRS.gov mediante el uso de la herramienta Ordenar transcripción en línea. Alternativamente, pueden presentar el Formulario 4506-T para solicitar una transcripción de salarios e ingresos. Una transcripción de salarios e ingresos muestra datos de las declaraciones de información recibidas por el IRS, como los formularios W-2, 1099, 1098, Formulario 5498 e información de contribuciones a IRA. Los contribuyentes pueden usar la información de la transcripción para presentar su declaración de impuestos.

Personas que presentan por primera vez y son elegibles para pagos EIP

El IRS les recuerda a quienes presentan impuestos por primera vez y a aquellos que generalmente no tienen un requisito de presentación federal, que presenten una declaración de impuestos de 2020 para reclamar el Crédito de recuperación de reembolso (RRC, por sus siglas en inglés), si eran elegibles pero no recibieron el primer o segundo Pago de impacto económico (EIP, por sus siglas en inglés), o recibieron menos de las cantidades totales. Deben presentar una declaración de impuestos federales de 2020, incluso si no suelen presentar una declaración de impuestos, para reclamar el RRC. El IRS ofrece opciones gratuitas para preparar y presentar una declaración en Cómo presentar (en inglés) en IRS.gov. Los contribuyentes que recibieron los montos completos de ambos pagos EIP no reclamarán el RRC ni incluirán ninguna información acerca de los pagos en su declaración de impuestos de 2020.

Estimados de individuos por estado a quienes se les puede deber reembolsos de 2017

Estado o distrito Número de Individuos Reembolso promedio Total de

Reembolsos * Alabama 21,700 $848 $21,542,300 Alaska 5,000 $960 $5,527,400 Arizona 32,900 $766 $30,655,500 Arkansas 12,600 $811 $12,150,900 California 132,800 $833 $129,793,500 Colorado 27,000 $813 $26,020,400 Connecticut 13,200 $928 $13,945,100 Delaware 5,200 $853 $5,254,600 District of Columbia 3,600 $878 $3,765,500 Florida 89,600 $870 $89,767,400 Georgia 46,300 $791 $44,234,300 Hawaii 7,600 $913 $7,827,400 Idaho 6,200 $727 $5,572,300 Illinois 49,000 $901 $50,355,300 Indiana 30,800 $894 $31,291,100 Iowa 13,500 $922 $13,851,800 Kansas 13,400 $865 $13,313,500 Kentucky 17,700 $875 $17,612,600 Louisiana 21,700 $837 $21,659,900 Maine 5,300 $853 $5,158,000 Maryland 26,700 $872 $27,241,700 Massachusetts 28,000 $978 $30,469,100 Michigan 43,100 $863 $43,189,300 Minnesota 20,400 $808 $19,400,200 Mississippi 11,800 $776 $11,087,800 Missouri 30,500 $831 $29,778,200 Montana 4,400 $808 $4,255,500 Nebraska 7,200 $853 $6,982,000 Nevada 15,500 $845 $15,310,600 New Hampshire 5,900 $968 $6,391,000 New Jersey 34,200 $924 $35,778,700 New Mexico 9,000 $837 $8,913,100 New York 66,700 $956 $71,361,600 North Carolina 43,500 $837 $42,307,200 North Dakota 3,600 $958 $3,779,100 Ohio 48,700 $852 $47,892,500 Oklahoma 19,800 $869 $19,890,300 Oregon 21,200 $765 $19,733,900 Pennsylvania 50,900 $931 $52,861,200 Rhode Island 3,600 $921 $3,792,500 South Carolina 16,800 $768 $15,740,900 South Dakota 3,600 $912 $3,665,500 Tennessee 27,100 $851 $26,534,100 Texas 133,000 $904 $138,355,200 Utah 11,100 $771 $10,251,900 Vermont 2,600 $852 $2,505,200 Virginia 36,600 $827 $36,159,900 Washington 36,900 $928 $38,924,900 West Virginia 6,400 $946 $6,769,600 Wisconsin 18,900 $798 $17,759,900 Wyoming 3,100 $944 $3,273,400 Totals 1,345,900 $865 $1,349,654,800

* Excluye créditos.