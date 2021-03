Sacerdote que participó en investidura de Biden bajo investigación en California

El sacerdote jesuita que presidió una misa en la investidura del presidente Joe Biden está bajo investigación por acusaciones no especificadas y está de licencia de su puesto como presidente de la Universidad de Santa Clara en el norte de California, según un comunicado de la junta directiva de la universidad.

El reverendo Kevin O’Brien supuestamente "exhibió comportamientos en entornos de adultos, que consistían principalmente en conversaciones, que pueden ser inconsistentes con los protocolos y límites establecidos por los jesuitas", según la declaración de John M. Sobrato, presidente de la junta.

O'Brien ofreció el servicio en la Catedral de San Mateo Apóstol, una de las iglesias católicas más prominentes de Washington, en enero para Biden, quien es el segundo presidente católico de la nación, así como para la vicepresidenta Kamala Harris, sus familias y miembros electos. funcionarios antes de la ceremonia de investidura en el Capitolio de los Estados Unidos.

O'Brien también presidió los servicios para la toma de posesión de Biden como vicepresidente.

El sacerdote conoce a la familia de Biden desde hace unos 15 años, según la universidad. O'Brien estaba entonces sirviendo en la Universidad de Georgetown, otro colegio jesuita. O'Brien es presidente de la Universidad de Santa Clara desde julio de 2019.

La declaración de Sobrato, publicada el lunes en el sitio web de la universidad, no especificó las acusaciones contra O’Brien, pero dijo que los fideicomisarios "apoyan a quienes se acercaron a compartir sus cuentas".

Sobrato dijo que mientras O'Brien está de licencia, el sacerdote cooperará con la investigación independiente, y las conclusiones se compartirán con el Patronato de la Universidad de Santa Clara. O'Brien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Randy Serrano tiene la información.

Tracey Primrose, portavoz de la provincia occidental de los jesuitas, que supervisa la investigación, no dio más detalles sobre las investigaciones a The Mercury News.

"Los jesuitas están sujetos a un código de conducta profesional, y la provincia investiga las acusaciones que pueden violar o comprometer los límites establecidos", dijo Primrose al periódico.

Primrose no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press el jueves por la noche.

O'Brien se unió a la Compañía de Jesús en 1996, según la universidad, y fue ordenado sacerdote en 2006.

Ubicada en Silicon Valley, la institución jesuita tiene una matrícula anual de pregrado de aproximadamente 5.500 estudiantes. Clasificada como una de las 25 mejores escuelas para la enseñanza de pregrado en todo el país, la universidad privada tiene una dotación de un millón de dólares y cuenta con los gobernadores de California, Gavin Newsom y Jerry Brown, entre sus alumnos.