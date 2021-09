“Estaba llorando”: reportan “incidente” entre Gabrielle Petito y su novio semanas antes de su desaparición

El caso de la joven de Nueva York que desapareció mientras viajaba por el oeste de Estados Unidos, ha dado un giro luego de que un departamento de policía de Utah diera a conocer detalles de un incidente catalogado como “conducta desordenada” entre ella y su pareja solo unas semanas antes de que dejara de contactar a sus familiares.

La policía de Moab reveló este miércoles el reporte de un incidente ocurrido el pasado 12 de agosto en el cual Gabrielle Petito, la joven de Nueva York reportada como desaparecida desde el 11 de septiembre, y su novio Brian Laundrie, habrían discutido en una tienda de conveniencia cerca de la 39 East 100 North, en Moab.

Según el informe policial, un hombre y una mujer estuvieron involucrados en algún tipo de altercado, que la policía catalogó como "conducta desordenada".

Un testigo "informó haber visto a un hombre, posteriormente identificado como Brian Laundrie, y a una mujer, identificada como Gabrielle Petito, discutiendo por un teléfono".

El testigo le dijo a la policía “que cuando Brian subió a la van, vio lo que le pareció que era a Gabrielle golpeando a Brian en el brazo y luego trepando por la ventana del conductor como si Brian la hubiera dejado afuera y ella estuviera tratando de encontrar una manera de entrar".

Luego, la policía de Moab encontró la camioneta de la pareja en el Parque Nacional Arches.

Antes de su última comunicación, se cree que Petito estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming.

QUÉ DIJERON PETITO Y LAUNDRIE A LOS POLICÍAS DE MOAB

Cuando el oficial Daniel Robbins se acercó al vehículo, "Gabrielle, que estaba en el asiento del pasajero, estaba llorando incontrolablemente", según escribió en el informe.

Robbins dijo que Petito le dijo que había tenido discusiones con Brian ese día y que estaba "luchando con su salud mental".

Robbins además agregó que Laundrie también habló con él y dijo que los dos habían estado discutiendo "más de lo habitual" y que su relación se había tensado recientemente después de "viajar juntos durante los últimos 4 o 5 meses".

La familia de la mujer reportada como desaparecida exige información que de con el paradero de Gabrielle Petito y las autoridades dicen que su novio es una persona de interés.

Laundrie dijo a la policía que ambos luchaban con una condición médica o emocional no específica.

El reporte también indica que ambos jóvenes se agredieron mientras discutían cerca de Main Street. La policía dijo que Laundrie sufrió "algunos rasguños visibles menores".

NO HUBO DETENIDOS NI CARGOS EN EL INCIDENTE

El oficial Robbins concluyó su reporte diciendo que habría sido una crisis de salud mental y no un incidente de violencia doméstica. Otro oficial, Eric Pratt, señaló no era necesario acusar a nadie de un delito.

Para ayudarlos con su salud mental, los oficiales lograron reservar una habitación de hotel para que Laundrie pasara la noche. Mientras tanto, Petito se quedó la camioneta, dice el reporte.

El informe policial especifica que ambos se quedaron en posesión de sus teléfonos celulares en caso de emergencia.

NOMBRAN A NOVIO COMO PERSONA DE INTERÉS

Las autoridades piden ayuda a cualquier persona con información a que hable en especial al novio de la mujer desaparecida quien presuntamente no ha querido cooperar.

El Departamento de la Policía de North Port, en Florida, nombró este miércoles a Brian Laundrie como persona de interés en la desaparición de Gabrielle Petito.

Todd Garrison, jefe de la policía de North Port, dijo “Rogamos a todos, incluido Brian, que compartan información sobre su paradero en las últimas semanas. La falta de información de Brian dificulta esta investigación. Las respuestas terminarán por salir”.

QUÉ SE SABE DE LA DESAPARICIÓN DE GABRIELLE PETITO

Gabrielle Petito fue reportada como desaparecida por su familia el 11 de septiembre aproximadamente a las 6:55 p.m.

Según familiares, estuvieron en contacto con ella por última vez durante la última semana de agosto.

Antes de su última comunicación, se cree que Petito estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming en compañía de su novio.

Ambos viajaban en una camioneta Ford Transit 2012 blanca con matrícula de Florida QFTG03 y que ya ha sido recuperada en la casa que Laundrie comparte con sus padres.

La joven de 22 años mide aproximadamente 5”5 pies de alto y pesa 110 libras. Tiene cabello rubio, ojos azules y varios tatuajes, incluido uno en el dedo y otro en el antebrazo que dice "Let it be".

Los detectives están pidiendo a cualquier persona con información sobre la desaparición de Petito que se comunique con Crime Stoppers al 1-800-220-TIPS.

El FBI ha establecido una línea directa nacional para recibir pistas sobre el caso, si tienes información puedes llamar al 1-800-CALLFBI (225-5324).