Ella tenía 24 años y sufría molestias estomacales; nunca se imaginó que tenía cáncer

Carly Barrett de repente comenzó a experimentar síntomas estomacales a la edad de 24 años. Sin embargo, el cáncer de colon no estaba en el radar.

Resulta que no tenía antecedentes familiares de la enfermedad ni otros problemas de salud.

NO IMPORTA LA EDAD, PUEDE SUCEDERLE A CUALQUIERA

Simplemente, no parecía posible que se presentase una enfermedad grave en una joven maestra que a penas comenzaba su carrera, viajaba con sus amigos y disfrutaba de la vida con su futuro esposo.

Aún así, esos síntomas persistentes la preocupaban. Notó sangre en las heces, experimentó dolor de estómago, perdió peso y sintió una masa en el abdomen. Al buscar esos síntomas de advertencia por internet, pensó que eran causadas por hemorroides, colitis ulcerosa, síndrome del intestino irritable o incluso enfermedad de Crohn.

Asimismo, Barrett le mencionó los problemas a su ginecólogo. Su doctor le dijo que no eran absolutamente normales y la insisitió a que fuera a ver a otro especialista: un gastroenterólogo.

La oficina del le programó una cita para seis meses después, por lo que Barrett tomó eso como una señal de que sus síntomas no podían ser tan preocupantes.

“Yo estaba como, tengo 24 años. Soy demasiado joven. El cáncer no le sucede a las personas a esta edad. El cáncer no le sucede a las personas que no lo tienen en su familia”, le dice a TODAY.com Barrett, que ahora tiene 28 años y enseña cuarto grado en Louisville, Kentucky.

“Pero lo hace, y el cáncer de colon ya no es una enfermedad (de personas mayores)”.

SUS SÍNTOMAS COMIENZAN A EMPEORAR

El diagnóstico de Barrett en junio de 2019 se produjo antes de que llegara a esa cita con el GI y cuando sus síntomas empeoraron progresivamente.

Regresaba de unas vacaciones en Europa cuando sintió un “dolor indescriptible” en el abdomen en el vuelo de España a EEUU. Las azafatas despejaron una fila para que pudiera acostarse y la llevaron a urgencias cuando llegó a su hogar.

Una tomografía computarizada y una biopsia revelaron cáncer de colon en etapa 3.

“Estás en estado de shock, y mi siguiente pensamiento fue, OK, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué opciones de tratamiento tengo?” recuerda haber pensado Barret.

Barrett se sometió a una cirugía exploratoria durante la cual los médicos extirparon un tumor grande y 2 pies de su intestino, dice ella. Tuvo que adaptarse a la vida con una bolsa de ostomía.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

También le extirparon uno de sus ovarios porque el tumor lo empujaba. Un mes después, antes de comenzar la quimioterapia que podría conducir a una menopausia temprana, pasó por un proceso de extracción de óvulos con el único ovario restante para darle la oportunidad de tener hijos.

Esa primera quimioterapia fracasó y el cáncer de colon hizo metástasis en el hígado. Ahora estaba en la etapa 4.

El siguiente fármaco de quimioterapia simplemente la mantuvo estable, lo que no le pareció a su médico. Quería que el cáncer se redujera y recomendó considerar la inmunoterapia. Barrett y su familia buscaron opiniones de instituciones destacadas, pero inicialmente se desanimaron.

Un oncólogo le dijo que “la inmunoterapia no funcionaría para mí y que debería irme a casa y sentirme cómoda”, recuerda. La familia no aceptaría ese escenario y siguió buscando opciones.

LLEGA LA ESPERANZA... EL CÁNCER SE LE REDUJO CON IMMUNOTERAPIA

Finalmente, un médico de la Universidad de Vanderbilt instó a Barrett a participar en un ensayo clínico del medicamento de inmunoterapia atezolizumab, también conocido como Tecentriq, al que se unió en febrero de 2020. Calificó porque tiene un marcador tumoral llamado PD-L1 que probablemente responder al tratamiento.

Hizo exactamente eso, y el cáncer de Barrett finalmente se redujo. Hoy, ella dice que está en un estado de remisión y no tiene evidencia de enfermedad. Asimismo, contó su historia en TikTok para mostrarles a otros pacientes con cáncer de colon que sí existen historias exitosas.

Los médicos nunca le han dado "ningún tipo de fecha de caducidad", sostuvo. La esperanza es que el cáncer nunca regrese, aunque se desconoce el pronóstico a futuro, por lo que se somete a exploraciones cada cuatro meses para controlar cualquier recurrencia.

Tras casarse en abril, un mes después, se sometió a una reversión de ostomía y ya no necesita una bolsa de ostomía. “Físicamente, puedo funcionar con normalidad”, dice Barrett.

“Mentalmente, todavía estoy tratando de volver a la normalidad, pero no creo que alguna vez lo haga. Me estoy acostumbrando a esta nueva normalidad”.

Martín Rosas necesita otra operación porque su colon tomó un tamaño gigantesco que puso en peligro su vida.

Los médicos aún no tienen explicación del por qué desarrolló cáncer de colon a una edad tan temprana.

Un informe reciente de la Sociedad Estadounidense del Cáncer encuentra que los diagnósticos de cáncer de colon en personas menores de 55 años se han duplicado, pasando del 11 % en 1995 al 20 % en 2019. La causa sigue siendo un misterio.

"No deje de ir a ver a un médico. Vaya de inmediato. Me pospusieron durante seis meses. No debería haber aceptado su cronograma, sino haber ido a que me vieran de inmediato para poder cuidarme solo en mi propio cronograma". ," ella dice.

“Siento que esos seis meses podrían incluso haberme empujado a la etapa 4. Si me hubieran (revisado) antes, no habría progresado a ese nivel”, afirmó Barrett.