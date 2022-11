La cantante y actriz de ‘Fama’ y ‘Flashdance’ Irene Cara muere a los 63 años

NUEVA YORK - La cantante y actriz Irene Cara, ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y dos Grammys, que protagonizó y cantó el tema principal de la exitosa película de 1980 "Fama" y luego cantó el éxito que definió la época, "Flashdance… What a Feeling" de la película "Flashdance" de 1983, ha muerto. Tenía 63 años.

Su publicista, Judith A. Moose, anunció la noticia en las redes sociales, escribiendo que la causa de la muerte era "actualmente desconocida". Moose también confirmó la muerte a un periodista de Associated Press el sábado. Cara murió en su casa de Florida. El día exacto de su muerte no fue revelado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

"La familia de Irene ha pedido privacidad mientras procesan su dolor", escribió Moose. "Era un alma bellamente dotada cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas".

Durante su carrera, Cara tuvo tres éxitos en el Top 10 del Billboard Hot 100, incluyendo "Breakdance", "Out Here On My Own", "Fame" y "Flashdance … What A Feeling", que estuvo seis semanas en el número 1. Estuvo detrás de algunos de los himnos pop más alegres y energéticos de principios de los 80.

Los homenajes llegaron el sábado a través de las redes sociales, entre ellos el de Deborah Cox, que calificó a Cara de inspiración, y el de Holly Robinson Peete, que recordó haber visto actuar a Cara: "La insana combinación de talento y belleza me resultó abrumadora. Esto me duele mucho el corazón".

La primera vez que saltó a la fama fue entre los jóvenes actores que interpretaban a estudiantes de secundaria de artes escénicas en "Fama", de Alan Parker, con los coprotagonistas Debbie Allen, Paul McCrane y Anne Mear. Cara interpretó a Coco Hernández, una bailarina esforzada que soporta todo tipo de privaciones, incluida una espeluznante sesión de fotos desnuda.

"El brillo de nuestros espíritus al salir disparados al espacio depende de lo que hayamos contribuido al brillo terrenal de este mundo. Y yo quiero ser una gran contribuyente", dice en la película.

Cara cantó en la canción principal con el estribillo "Remember my name/I'm gonna live forever/I'm gonna learn how to fly/I feel it coming together/People will see me and cry" (Recuerda mi nombre/Voy a vivir para siempre/Siento que voy a volar/La gente me verá y llorará), que fue nominada al Oscar a la mejor canción original. También cantó en "Out Here on My Own", "Hot Lunch Jam" y "I Sing the Body Electric".

Allen se dirigió a Twitter el sábado para llorar, publicando fotos de ellos juntos y llamando a Cara un "genio talentoso y hermoso. ¡Su talento y su música vivirán para siempre! Recuerda por siempre su nombre".

Tres años después, ella y el equipo de compositores de "Flashdance" -música de Giorgio Moroder, letra de Keith Forsey y Cara- aceptaban el Oscar a la mejor canción original por "Flashdance… What a Feeling".

La película estaba protagonizada por Jennifer Beals en el papel de una chica de la ciudad del acero que baila en un bar por la noche y espera asistir a un prestigioso conservatorio de danza. Incluía la exitosa canción "Maniac", en la que el personaje de Beals saltaba, giraba y zapateaba, y el tema musical, que se movía lentamente.

"No hay suficientes palabras para expresar mi amor y mi gratitud", dijo Cara al público de los Oscar en su agradecimiento. "Y por último, pero no menos importante, a un caballero muy especial que supongo que lo empezó todo para mí hace muchos años. A Alan Parker, dondequiera que esté esta noche, le doy las gracias".

La neoyorquina Cara comenzó su carrera en Broadway, con pequeños papeles en espectáculos de corta duración, aunque un musical llamado "The Me Nobody Knows" superó las 300 representaciones. A mediados de la década de 1990 participó en la gira del musical "Jesucristo Superstar" en el papel de María Magdalena, y en 2012-14 realizó una gira del musical "Flashdance" con sus canciones.

También creó el grupo femenino Irene Cara Presents Hot Caramel y sacó un doble CD con el sencillo "How Can I Make You Luv Me". Sus créditos cinematográficos incluyen "Sparkle" y "D.C. Cab".