Lanzan históricas monedas en tributo a mujer afroamericana

WASHINGTON, D.C. - La Casa de la Moneda de los Estados Unidos (Mint) ha comenzado a distribuir las primeras monedas pertenecientes al programa denominado “American Women Quarters” (AWQ).

La primera moneda ha sido lanzada en honor a la reconocida poeta Maya Angelou y se está fabricando en las instalaciones de Mint en Filadelfia y Denver. Las monedas con las homenajeadas adicionales comenzarán a distribuirse a finales de este año y hasta el 2025.

“Es un honor para mí presentar las primeras monedas en circulación de nuestra nación dedicadas a celebrar a las mujeres estadounidenses y sus contribuciones a la historia estadounidense”, dijo el subdirector de Mint, Ventris C. Gibson. “Cada trimestre del 2022 está diseñado para reflejar la amplitud y profundidad de los logros que se celebran a lo largo de este histórico programa de monedas. Maya Angelou, que aparece en el reverso de esta primera moneda de la serie, usó palabras para inspirar y animar”.

Escritora, poeta, intérprete, activista social y maestra, Angelou saltó a la fama internacional como autora después de la publicación de su innovadora autobiografía: “I Know Why the Caged Bird Sings”.

Las obras publicadas en versos, no ficción y ficción de Angelou incluyen más de 30 títulos “best-sellers”. Su notable carrera abarca la danza, el teatro, el periodismo y el activismo social.

Angelou leyó “On the Pulse of Morning” en la toma de posesión del presidente Bill Clinton en el año 1992. La lectura de la autora marcó la primera vez en que una mujer afroamericana escribió y presentó un poema en una inauguración presidencial.

En el 2010, el presidente Barack Obama otorgó a Angelou la Medalla Presidencial de la Libertad. En el 2013, la poeta recibió el Premio Literario, un Premio Nacional del Libro honorario por sus contribuciones a la comunidad literaria.

Autorizado por la Ley Pública 116-330, el programa AWQ presenta monedas con diseños inversos emblemáticos de los logros y contribuciones de mujeres estadounidenses. A partir del 2022 y hasta el 2025, Mint emitirá cinco monedas de veinticinco centavos en cada uno de estos años.

Las homenajeadas adicionales durante el 2022 son la física y primera mujer astronauta, Sally Ride; Wilma Mankiller, primera jefa principal de la Nación Cherokee y activista por los derechos de las mujeres y los nativos americanos; Nina Otero-Warren, líder del movimiento sufragista de Nuevo México y primer mujer superintendente de las escuelas públicas de Santa Fe; y Anna May Wong, primera estrella de cine estadounidense de origen chino en Hollywood.

Consulte sus bancos locales sobre la disponibilidad de pesetas del programa AWQ en honor a Maya Angelou a finales del mes de enero y principios de febrero.