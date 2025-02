Líder de Seguridad Social dimite tras desacuerdo con DOGE sobre datos sensibles

Michelle King, la máxima funcionaria de la Administración del Seguro Social, dejó su puesto este fin de semana después de rechazar una solicitud del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk para acceder a registros gubernamentales confidenciales en la agencia, según dos fuentes familiarizadas con la situación.

El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, confirmó en un comunicado que King ya no era la jefa de la agencia.

“El presidente Trump ha nominado al altamente calificado y talentoso Frank Bisignano para dirigir la Administración del Seguro Social, y esperamos que sea confirmado rápidamente en las próximas semanas. Mientras tanto, la agencia estará dirigida por un experto de carrera en la lucha contra el fraude del Seguro Social como comisionado interino. El presidente Trump está comprometido a nombrar a las personas mejores y más calificadas que se dediquen a trabajar en nombre del pueblo estadounidense, no a apaciguar a la burocracia que les ha fallado durante demasiado tiempo”, dijo Fields.

El Washington Post fue el primero en informar sobre la salida de King.

Una de las fuentes familiarizadas con la situación, Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, un grupo de tendencia izquierdista centrado en la protección y expansión de la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, dijo a NBC News que se enteró de la situación después de hablar con varios funcionarios actuales de la agencia.

Altman dijo que parte de la información involucrada en la disputa incluía información bancaria de los estadounidenses, números de seguridad social, registros de ingresos, estados civiles, fechas de nacimiento y, en algunos casos, registros médicos si una persona ha solicitado beneficios por discapacidad.

“Fue reemplazada como comisionada interina porque no dio acceso a la información confidencial”, dijo Altman sobre King. “Entonces, fue reemplazada por alguien que presumiblemente lo hará. Pero no se vio obligada a dejar la agencia. Esa fue su elección. Fue la elección de la Casa Blanca no dejarla seguir al frente de la agencia”.

El presidente Donald Trump ha nombrado a Leland Dudek, un gerente a cargo de la oficina antifraude de la Seguridad Social, como comisionado interino de la Administración de la Seguridad Social ahora que King está fuera.

Altman criticó duramente la petición de DOGE a King y a la Administración del Seguro Social.

“No creo que se pueda exagerar la gravedad de esta filtración”, dijo Altman. “La información que tiene la Administración del Seguro Social es una gran cantidad de datos personales que la mayoría de las personas desearían mantener privados y que confiaron al gobierno a través de sus declaraciones de impuestos y mediante el envío de declaraciones de ingresos por parte de sus empleadores. Se supone que el gobierno será muy cuidadoso con ellos”.

King, que ha trabajado en la Administración del Seguro Social durante décadas, ha decidido jubilarse, dijo Altman.

La SSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La salida de King es la última de una ola de salidas de altos funcionarios cuyas agencias han estado en la mira de DOGE.

La agencia está a cargo de administrar los pagos de más de 70 millones de estadounidenses. Trump ha prometido no implementar recortes a los beneficios de jubilación.

En una entrevista con Fox News, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente "ha ordenado a Elon Musk y al equipo de DOGE que identifiquen el fraude en la Administración del Seguro Social". Dijo que si bien el equipo no había "indagado en los libros", sospechaban que se estaba produciendo un fraude generalizado.

El inspector general de la SSA publicó un informe en julio que encontró que entre 2015 y 2022, solo el 0.84% de los pagos de beneficios fueron indebidos.

Esta no es la primera vez que DOGE ha sido objeto de escrutinio por los intentos de acceder a información confidencial. Un empleado afiliado a DOGE en el Servicio de Impuestos Internos (IRS) buscará acceder a un sistema del IRS que alberga información confidencial de los contribuyentes, dijo un funcionario de la administración a NBC News el domingo.

DOGE también accedió al sistema de pagos del Departamento del Tesoro a principios de este mes, que almacena números de Seguro Social y otra información financiera confidencial. Luego se presentaron varias demandas alegando que el acceso de DOGE a estos datos violaba las leyes federales de privacidad. Los abogados del Departamento de Justicia posteriormente acordaron restringir temporalmente el acceso de DOGE a los sistemas del Departamento del Tesoro, a excepción de dos empleados a los que se les dio acceso de "solo lectura, según fuera necesario".

Más tarde, un juez bloqueó temporalmente a los designados políticos y a los empleados especiales del gobierno, incluidos los que trabajan en DOGE, el acceso a información sensible y confidencial almacenada en el tesoro.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también dijo este mes que Trump autorizó a Musk a acceder a los datos de desastres alojados en FEMA.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.