Los hermanos Menéndez serán vistos y escuchados por primera vez en años la próxima semana

LOS ÁNGELES - Erik y Lyle Menéndez harán una aparición virtual y podrían hablar durante una audiencia judicial programada para el próximo lunes, con algunos miembros de los medios de comunicación y el público viendo a los hermanos por primera vez en décadas.

Lyle y Erik, quienes cumplen sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos con escopeta de sus padres en 1989 en Beverly Hills, asistirán a la audiencia el lunes por la mañana de forma remota desde su prisión de San Diego.

La conferencia de estado del lunes abordará la situación de los procedimientos sobre la recomendación de nueva sentencia hecha por el fiscal de distrito saliente, George Gascón.

"A veces lo llamo (mantenimiento) interno", dijo Mark Geragos, el abogado de los hermanos, y agregó que las partes involucradas confirmarán o cambiarán la próxima fecha de audiencia de nueva sentencia inicialmente fijada para el 11 de diciembre, ya que Gascón no sabía entonces si ganaría la reelección.

Si bien los hermanos tienen derecho a comparecer en la sala del tribunal de Van Nuys el lunes por la mañana, Geragos dijo que asistirán a la audiencia por internet.

"Mi oficina presentó los formularios para que no tuvieran que ser arrastrados hasta aquí (en el condado de Los Ángeles) a costo de los contribuyentes y de regreso", explicó el abogado defensor.

Si bien hay un renovado entusiasmo e interés en la historia de los hermanos, que usaron escopetas para matar a sus propios padres, José y "Kitty" Menéndez, mientras miraban televisión en su mansión de Beverly Hills en el verano de 1989, en gran parte gracias a una serie de Netflix y documentales, el mundo entero no los verá o escuchará. Solo unos pocos afortunados lo harán.

Algunos miembros de los medios de comunicación y aquellos que ganen una lotería pública podrán presenciar cómo se ven y cómo suenan Lyle y Erik Menéndez, que ahora tienen más de 50 años.

Dieciséis miembros del público podrán asistir a la audiencia en persona, ya que el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles llevará a cabo una lotería pública entre las 9:00 a.m. y 9:30 a.m. del lunes desde el Palacio de Justicia de Van Nuys West, después de que se distribuyan los boletos entre las 8:00 a.m. y 9:00 a.m.

No habrá cámaras en la sala del tribunal, pero los dibujantes proporcionarán dibujos de la audiencia del lunes.

Los hermanos Menéndez tendrán un segundo evento judicial el próximo martes, ya que se espera que los fiscales respondan ante un juez al hábeas corpus que los abogados defensores habían presentado en 2023.

El tribunal había fijado una fecha límite para que la Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles respondiera a la petición de hábeas corpus de 2023 de los hermanos, que afirma que sus condenas y sentencias de prisión son inconstitucionales, a la luz de lo que afirman es evidencia recién descubierta de que ambos fueron víctimas de abuso sexual infantil por parte de su padre, José Menéndez.

Geragos, que anteriormente había esperado traer a los hermanos liberados para el Día de Acción de Gracias, dijo que su objetivo ahora es traerlos a casa para Navidad, y agregó que los hermanos son "cautamente optimistas" sobre la posible liberación.

"La actitud es que ha sido una montaña rusa de emociones", indicó Geragos.

Cuando Lyle Menéndez habló con nuestra estación hermana NBCLA en una entrevista en la cárcel en 2017, dijo que trató de no imaginar su vida fuera de la prisión.

"Creo que sería un poco tortuoso pensar en eso", indicó el hermano mayor de los Menéndez, y agregó que él y Erik estaban tratando de mantenerse saludables y con el ánimo en alto. "Para mí, esa no es la forma en que se encuentra la esperanza. Para mí, la esperanza es simplemente mantener el espíritu fuerte. Creer que tu vida no es una vida fallida porque está marcada por tanta tragedia", sentenció.