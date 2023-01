Lunas llenas, superlunas y eclipses que podremos observar en 2023

NUEVA YORK -- Si eres de los que buscan belleza en el cielo y te gusta observar eventos astronómicos, entonces marca en tu calendario las fechas de las próximas lunas llenas que brillarán durante 2023.

Una superluna es una luna llena que parece ser un poco más grande y brillante que una luna llena típica, pues alcanza su fase más llena cuando su órbita la acerca a la Tierra.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Para más detalles de los eventos lunares puedes leer el artículo Full moon calendar 2023: When to see the next full moon de Space.com.

La trayectoria de la luna alrededor de la Tierra no es perfectamente redonda; en cambio, es elíptica, una especie de forma ovalada, por lo que su distancia de nuestro planeta varía de un mes a otro cuando la luna se llena por la luz que refleja el sol.

Aquí están las fechas, horas de máximo esplendor y nombres de cada una de las 13 lunas llenas de 2023:

NOMBRE DE LA LUNA FECHA Luna de Lobo 6 de enero Luna de Nieve 5 de febrero Luna de Gusano 7 de marzo Luna Rosada 6 de abril Luna de Flores 5 de mayo Luna de Fresa 3 de junio Luna de Ciervo 3 de julio Luna de Esturión 1 de agosto Luna Azul 30-31 de agosto Luna de Cosecha 29 de septiembre Luna de Cazador 28 de octubre Luna de Castor 27 de noviembre Luna Fría 26 de diciembre

Está previsto que la nave caiga en el océano pacífico, frente a la costa de California, el 11 de diciembre.

SUPERLUNAS

Aunque la definición de superluna varía entre los expertos en astronomía y las publicaciones, la mayoría considera que es una luna llena que sigue a menos de 223,000 millas de la Tierra en el punto más cercano de su órbita, conocido como perigeo.

TimeAndDate.com, que escribe con frecuencia sobre grandes eventos del cielo, utiliza 223,694 millas (que son 360,000 kilómetros) como punto de referencia para las superlunas.

Space.com utiliza cálculos establecidos por Fred Espanak, un astrofísico retirado de la NASA que define una superluna "como una luna llena dentro del 90% de su acercamiento más cercano a la Tierra". Cualquiera que siga esa definición, incluido EarthSky.org, dirá que habrá cuatro superlunas en 2023: el 3 de julio (con la SuperLuna de Ciervo), 1 de agosto (con la Superluna de Esturión), 31 de agosto (Superluna Azul) y 29 de septiembre (Superluna de Cosecha).

ECLIPSE SOLAR ANULAR

El 14 de octubre de 2023, un eclipse solar anular cruzará América del Norte, Central y del Sur. Visible en partes de los Estados Unidos, México y muchos países de América del Sur y Central, millones de personas en el hemisferio occidental pueden experimentar este eclipse, según la NASA.

"Durante un eclipse anular, nunca es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada diseñada para la observación solar", dice la NASA. Aquí las recomendaciones.

ECLIPSE LUNAR

El Eclipse Lunar Penumbral tendrá lugar el 5 de mayo de 2023 y el Eclipse Lunar Parcial tendrá lugar el 28 de octubre de 2023