“Madrastra malvada” recibe condena por el asesinato por congelación de niño de 8 años

Los fiscales buscaron el máximo para Pollina el martes, diciéndole al juez que ella nunca mostró ningún remordimiento y que nunca le ofreció una manta al niño, que murió de hipotermia; "Irónicamente, la vida en prisión será mejor que el infierno al que sometió a Thomas, de 8 años, y a Anthony, de 10", dijo Kerriann Kelly.

NUEVA YORK -- La madrastra "desenfrenada, malvada y cruel" de Long Island, como la retrataron los fiscales, condenada por un jurado el mes pasado por asesinato en la muerte de Thomas Valva, de 8 años, recibió una sentencia máxima el martes de 25 años a cadena perpetua.

"Lo único que lamento es que no tienen un garaje allí", dijo el juez sobre la prisión donde Angela Pollina cumplirá su condena.

Pollina fue declarada culpable de todos los cargos a mediados de marzo después de un juicio desgarrador. El padre de Thomas, el ex oficial de policía de Nueva York Michael Valva, fue declarado culpable de asesinato y sentenciado de 25 a cadena perpetua el año pasado.

Thomas murió de hipotermia a principios de 2020 después de que él y su hermano se vieron obligados a dormir en el helado garaje de la familia sin calefacción en una noche en que las temperaturas exteriores cayeron por debajo del punto de congelación, dijeron los fiscales. Los hermanos, ambos con autismo, tuvieron que dormir allí como castigo por orinar y defecar constantemente en la casa, dijeron los investigadores.

El equipo de defensa de Pollina había argumentado que no importa cómo alguien pueda juzgar su comportamiento de crianza, ella no asesinó al niño. El jurado no estuvo de acuerdo y la condenó por todos los cargos de los que se la acusaba.

La mujer del condado de Suffolk, de quien los fiscales dijeron que a menudo era la cuidadora principal del niño de 8 años, estaba visiblemente molesta después de conocer el veredicto de culpabilidad. Incluyó cuatro cargos de poner en peligro a un niño, así como asesinato en segundo grado y siguió a solo cinco horas de deliberación del jurado. El juicio en sí duró dos emotivas semanas.

Inicialmente, un miembro del jurado parecía no estar dispuesto a condenar, pero otro miembro del panel dijo más tarde que fue una repetición del testimonio de la oficina del médico forense lo que convenció a la persona de votar culpable. Aparentemente, el juez también le dijo al jurado después que tomaron la decisión correcta en el caso, como se informó anteriormente.

En los días posteriores a la muerte de Thomas, los investigadores desentrañaron una serie de inquietantes acusaciones (repetidas, castigos extremos, hambre, estar encerrado en un garaje helado durante horas) a manos de su padre y su entonces prometida. A los miembros del jurado se les mostraron fotos de la autopsia, así como videos que mostraban a los dos niños temblando en el piso del garaje.

El fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney, dijo que esas piezas fueron fundamentales para presentar el caso de la fiscalía.

"Realmente creó una historia convincente de lo que les sucedió a esos dos pobres niños", dijo Tierney el mes pasado.

El martes, la fiscal principal Kerriann Kelly describió esa evidencia como "algo que hizo realidad las cosas de las películas de terror".

En el juicio, Kelly había tratado de retratar a Pollina como una "madrastra malvada" que torturaba a los niños debido a su frustración por sus problemas de incontinencia. Los fiscales dijeron que ella se negó a dejarlos entrar a la casa de cuatro dormitorios y cuatro baños para bañarse, y en su lugar los lavó con agua fría de una manguera en el patio trasero.

E instaron al jurado a no creerle a Pollina cuando testificó que había tratado de ayudar a Thomas, quien tenía una temperatura interna de 76 grados cuando llegó al hospital el día de su muerte. Kelly dijo que la mujer "sabía que algo andaba muy mal" con el niño y ni siquiera le dio una manta.

Pollina tampoco indicó que lo lamentara, dijo Kelly en su sentencia. Había otros cinco niños viviendo en la casa en ese momento, señaló el martes, y Pollina tampoco mostró remordimiento por lo que sufrieron bajo su techo.

"Ella testificó: 'Fui mala y cruel y esos niños lo presenciaron'", dijo Kelly al juez. "Ni una sola vez indicó que lamentaba eso tampoco, y eso dice mucho, en mi humilde opinión, de quién es esta acusada".

"Irónicamente, la vida en prisión será mejor que el infierno al que sometió a Thomas, de 8 años, y a Anthony, de 10", agregó. "Y estará rodeada de adultos que la protegerán de cualquier daño, algo que Thomas y Anthony experimentaron absolutamente en la escuela, absolutamente no en casa".

Cuando se le preguntó durante su juicio si pensaba que tenía el deber de hacerlo mejor en términos de proteger a los niños o si los trataba de manera diferente a otros niños, Pollina entregó la misma respuesta de siete palabras: "Hice lo mejor que pude".