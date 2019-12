María Hinojosa, la voz hispana de las minorías

María Hinojosa nació en la ciudad de México pero creció en Chicago, una ciudad justo en la línea de las batallas por los derechos civiles. Protestas como las de la Convención Nacional Democrática en el 68 y Vietnam, la marcaron para siempre.

La ahora multigalardonada periodista creció y con ella, esa necesidad de hacer escuchar la voz de las minorías, de los latinos.

Durante 25 años, la tres veces nombrada entre 'los 100 latinos más influyentes en Estados Unidos” por la revista “Hispanic Business”, ha ayudado a sacar a la luz héroes anónimos aquí y en el extranjero, con sus historias, las que se pueden escuchar en la cadena nacional de radio, NPR (National Public Radio, por sus siglas en inglés).

Siempre buscando dar voz a aquellos que no la tienen, en abril de 2010 Hinojosa lanzó The Media Group Futuro, una productora multiplataforma que aprovecha el poder de los medios independientes para contar historias que no son reflejadas en los medios tradicionales.

Hinojosa reportó cientos de relatos, desde lo ocurrido en los campos de trabajo de inmigrantes en Nola después de Katrina, las adolescentes víctimas de acoso sexual en el trabajo hasta las historias de los pobres en Alabama, que le valieron el premio Emmy.

El día a día para Hinojosa no es siempre sencillo. En algunas entrevistas, la periodista, madre y esposa ha confesado que pensó en retirarse muchas veces, pero su principal motivación para seguir es el agradecimiento de la gente a su labor.

Y aunque en ocasiones es difícil para su familia tenerla lejos y escenarios difíciles cuando cubre ciertas historias, para Hinojosa está claro que hay personas que tienen que enfrentar situaciones mucho más difíciles.

Hinojosa nació el 2 de julio de 1961, se graduó en el Barnard College. Actualmente está casada con el artista German Perez, tiene un hijo y una hija con quienes vive en Harlem, Nueva York.