El senador Bob Menéndez se dirigirá a los demócratas del Senado en medio de la presión para que renuncie

El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, que enfrenta cargos federales de soborno, salió desafiante de una reunión el jueves con sus compañeros demócratas del Senado a pesar de los llamados a su renuncia.

"Seguiré emitiendo votos en nombre del pueblo de Nueva Jersey como lo he hecho durante 18 años. Y estoy seguro de que cuando necesiten esos votos, los buscarán para que yo los consiga", dijo Menéndez a periodistas después del almuerzo a puerta cerrada.

Durante el almuerzo, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, pidió que los senadores que forman parte del Comité de Ética abandonaran la sala, así como los miembros de su personal. Los senadores Chris Coons de Delaware, Jeanne Shaheen de New Hampshire y Brian Schatz de Hawaii, que son miembros del panel, abandonaron la reunión alrededor de la 1:30 p. m., según una fuente en la sala.

La presión para que Menéndez renuncie ha aumentado desde que fue acusado formalmente la semana pasada. Hasta el jueves por la tarde, 30 demócratas del Senado, la mayoría del grupo, le habían pedido que dimitiera.

Él y su esposa, Nadine, fueron acusados de soborno por su supuesta aceptación de “cientos de miles de dólares” a cambio del uso de la influencia del senador para enriquecer a tres empresarios de Nueva Jersey y beneficiar al Gobierno egipcio.

De camino al Capitolio el jueves, Menéndez se negó a compartir con los periodistas qué mensaje planea transmitir a sus colegas. Cuando se le preguntó de dónde procedían los lingotes de oro que los agentes federales encontraron en su casa de Nueva Jersey, el senador demócrata dijo: "Compartiré lo que tengo para compartir con mis colegas".

El senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, el primer demócrata del Senado que pidió la renuncia de Menéndez, dijo que no asistió al almuerzo porque no hay nada que el demócrata de Nueva Jersey pueda decir o hacer excepto renunciar.

"Es un patrón, y él realmente necesita decidir renunciar", dijo Fetterman. "Claramente no va a tener una salida honorable", añadió.

Menéndez se ha mostrado desafiante y firme en que él y su esposa no hicieron nada malo. Ambos se declararon no culpables en su lectura de cargos el miércoles en un tribunal de Manhattan. Otros tres acusados acusados en el mismo caso también se declararon no culpables.

Los demócratas del Senado, incluido el líder de la mayoría Dick Durbin, demócrata por Illinois, seguían presionando a Menéndez para que renunciara a su escaño el miércoles.

El jueves, el principal demócrata de la Cámara intervino sobre la situación e insinuó que es hora de que Menéndez se vaya.

"Creo que las acusaciones que se han hecho contra el senador son profundamente preocupantes y deberían sacudir la conciencia", dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, a los periodistas en su conferencia de prensa semanal. "El senador tiene derecho a la presunción de su no culpabilidad, así como a su día en el tribunal. Al final, su suerte será decidida por un jurado de sus pares. Sin embargo, es difícil para mí ver cómo el senador puede efectivamente , en este momento, representa a las personas a las que ha servido hábilmente durante décadas en Nueva Jersey".

Los cargos que enfrenta Menéndez incluyen conspiración para cometer soborno, conspiración para cometer fraude de servicios honestos y conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial.

Los sobornos que él y su esposa recibieron incluyeron “efectivo, lingotes de oro, pagos de la hipoteca de una vivienda, compensación por un trabajo de baja o nula presentación, un vehículo de lujo y otros artículos de valor”, según la acusación.

Para leer el artículo en inglés puedes ir a NBC News.