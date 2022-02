Video: denuncian que su hijo fue “ejecutado” por la policía en el sofá de la casa durante orden de arresto

MINNEAPOLIS. — Los padres de Amir Locke y sus abogados dijeron el viernes que el hombre negro de 22 años fue “ejecutado” por un equipo SWAT de Minneapolis que lo despertó de un sueño profundo y que para protegerse buscó confundido su arma de fuego que tenía permiso para portarla.

Los padres de Locke, Andre Locke y Karen Wells, lo describieron como respetuoso, incluso con la policía, y dijeron que algunos de sus familiares trabajan en departamentos de aplicación de la ley. Wells explicó que la pareja entrenó a su hijo sobre cómo actuar y hacer “lo que tenía que hacer cada vez que se encontraba con agentes de policía” debido al peligro para los “hombres negros desarmados”.

“Mi hijo fue ejecutado el 2/2/22”, dijo Wells. “Y ahora sus sueños han sido destruidos”. Los padres hablaron en una conferencia de prensa organizada por el abogado de derechos civiles Ben Crump, quien dijo que la familia de Locke estaba "simplemente estupefacta por el hecho de que Amir fue asesinado de esta manera" y disgustada por cómo se llevó a cabo la redada del miércoles por la mañana. Dijeron que era respetuoso de la ley, que no tenía antecedentes penales y que tenía permiso para portar un arma.

“Ni siquiera le dieron una oportunidad”, dijo Crump, y agregó que era impactante que la policía de Minneapolis no hubiera apredido la lección tras la muerte de Breonna Taylor, quien murió en una redada fallida en su casa en Louisville, Kentucky, en 2020, lo que generó llamados para poner fin a las órdenes de arresto sin aviso en todo el país.

La policía informó que Locke apuntó con un arma cargada “en dirección a los oficiales”. Un informe del incidente dijo que tenía dos heridas en el pecho y una en la muñeca derecha.

La muerte provocó indignación en Minneapolis, donde destacados activistas confrontaron al alcalde y al jefe de policía interino en una conferencia de prensa el jueves. Nekima Levy Armstrong, abogada de derechos civiles, calificó la divulgación de información por parte de la ciudad como “la anatomía de un encubrimiento”. El gobernador Tim Walz calificó la muerte de Locke como "una tragedia" y dijo que mostraba la necesidad de un examen más detenido de las órdenes de arresto.

Video de orden de arresto de Amir Locke

El video de la cámara corporal publicado por la policía el jueves por la noche muestra las imágenes en cámara lenta y a velocidad normal. Muestra a un oficial que usa una llave para abrir la puerta y entrar, seguido por al menos cuatro oficiales con uniforme y chalecos protectores, con fecha y hora marcadas alrededor de las 6:48 a. m.

Después de abrir la puerta, gritan repetidamente: “Policía, orden de allanamiento”. También gritan “¡Manos!” y "¡Tírate al suelo!" El video muestra a un oficial pateando un sofá seccional, y Locke, que estaba envuelto en un edredón en el sofá, comienza a moverse, empuñando una pistola. Se escuchan tres disparos y el video termina.

La ciudad también publicó un fotograma del video que muestra a Locke sosteniendo el arma, con el dedo del gatillo a lo largo del costado del cañón. Todo lo que se puede ver de Locke es la parte superior de su cabeza.

Levy Armstrong publicó un enlace al video en las redes sociales “para aquellos que pueden soportar la conducta asesina del Departamento de Policía de Minneapolis”. Ella agregó: “La madre en mí está furiosa y enferma del estómago. Amir nunca tuvo la oportunidad de sobrevivir a ese encuentro con la policía”.

Casos polémicos de arrestos en Minneapolis

El fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, dijo que le pidió al fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, que ayudara a revisar el caso por posibles cargos. La oficina de Ellison encabezó el enjuiciamiento del ex oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, por el asesinato de George Floyd y del ex oficial del centro de Brooklyn Kim Potter por el tiroteo del automovilista negro Daunte Wright.

“La vida de Amir Locke importaba”, dijo Ellison en un comunicado, prometiendo una revisión justa y exhaustiva “guiada por los valores de responsabilidad y transparencia”.

Un grupo de derechos al uso de armas destacó el momento en que se efectuó la redada y dijo que, en el video, parecía que Locke fue despertado por una serie confusa de órdenes de los oficiales que lo apuntaban con luces y armas.

"Sres. Locke hizo lo que muchos de nosotros podríamos hacer en las mismas circunstancias confusas: buscó un medio legal de autodefensa mientras buscaba entender lo que estaba sucediendo”, afirmó Rob Doar, portavoz del Minnesota Gun Owners Caucus.

La jefa de policía interina, Amelia Huffman, comentó durante una conferencia de prensa el jueves que Locke no fue nombrado en las órdenes de arresto. Ella dijo que no estaba claro cómo o si Locke estaba relacionado con la investigación de homicidio de St. Paul. Un portavoz del Departamento de Policía de St. Paul explicó que no podía comentar porque la investigación del homicidio estaba en curso.

Las órdenes de allanamiento que llevaron al equipo SWAT a ingresar al apartamento el miércoles por la mañana aún no eran públicas hasta el viernes por la mañana. Pero se proporcionó una orden de allanamiento presentada por agentes estatales que investigan el tiroteo. Dice que las órdenes de registro iniciales “se estaban ejecutando para un sospechoso de homicidio que aparentemente estaba ubicado” en el edificio donde ocurrió el tiroteo.

El alcalde Jacob Frey dijo que el video “plantea tantas preguntas como respuestas” y que la ciudad estaba buscando respuestas “lo más rápido posible y de manera transparente” a través de investigaciones, incluida una realizada por la Oficina de Aprehensión Criminal del estado.

Huffman dijo que el oficial, Mark Hanneman, estaba en una posición difícil. “La toma fija muestra la imagen del arma de fuego en las manos del sujeto, en el mejor momento posible cuando la iluminación estaba completamente sobre él. Ese es el momento en que el oficial tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo para evaluar las circunstancias y determinar si sentía que había una amenaza articulable, que la amenaza era de daño inminente, gran daño corporal o muerte, y que necesitaba tomar medidas en ese momento para protegerse a sí mismo y a sus colegas”, dijo.

Hanneman fue contratado en 2015. Los registros publicados por la ciudad mostraron tres quejas, todas cerradas sin medida disciplinaria, pero no dieron detalles. Datos del sitio web del grupo ciudadano Comunidades Unidas contra la Brutalidad Policial arrojaron una cuarta denuncia, en 2018, que permanece abierta. No se dieron detalles.

Huffman dijo que la ciudad tenía órdenes de arresto avisando a la puerta y otra orden para no avisar.

El tiroteo se produjo cuando tres exagentes de Minneapolis están siendo juzgados en St. Paul por cargos de violación de los derechos civiles de George Floyd. Floyd fue uno de varios hombres negros que murieron en enfrentamientos con la policía de Minneapolis en los últimos años, y su muerte provocó protestas generalizadas y una campaña para rehacer el departamento. El Departamento de Justicia actualmente está investigando al Departamento de Policía de Minneapolis para ver si tiene un patrón o práctica de violaciones de los derechos civiles.