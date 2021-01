“Hasta que vomiten”: Trump se oponía a pruebas masivas de COVID-19, según NYT

El presidente Donald Trump pretendía que se hicieran pruebas de coronavirus solo a pacientes que llegaran de emergencias a los hospitales y estuvieran vomitando por el daño que el avance de la pandemia estaba haciéndole a su gobierno, según un reporte de The New York Times.

Según el diario estadounidense, así se lo habría hecho saber Trump a Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca y yerno del mandatario, durante un encuentro en la Casa Blanca el 19 de agosto del 2020.

“(Este virus) me está matando. Tenemos todos estos malditos casos…”, le dijo Trump a su yerno en la conversación divulgada por The New York Times. “Quiero hacer lo que hace México. No te hacen una prueba hasta que llegas a la sala de emergencias y estás vomitando”.

Para esa época, Estados Unidos registraba más de 5.5 millones de casos de COVID-19 y más de 173,000 fallecimientos a causa de la enfermedad, según el recuento independiente de NBC News.

Durante varios meses, el presidente no estuvo de acuerdo con la realización masiva de pruebas que detectaban el coronavirus, debido a que incrementaban exponencialmente el número de contagios en todo el país.

Tampoco estuvo a favor del uso de tapabocas ni de las cuarentenas y refutó en varias oportunidades a los principales asesores de salud de su gobierno y a científicos.

