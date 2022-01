Niño de seis años con cáncer se convierte en cartero honorario en el sur de California

Jacob Hayward, de seis años, que ha estado luchando contra el cáncer, dice que su mayor sueño es convertirse en un trabajador postal de Estados Unidos

Tanto es así que rápidamente se hizo amigo de su propio cartero, Levan "Van" Singletary.

Singletary apareció el lunes con mucho más que una pila de correo.

"Como una familia que ha pasado por algo así durante los últimos 22 meses, tener algo como esto, es muy apreciado y somos muy apreciados y estamos muy agradecidos", dijo el padre de Jacob, Jared.

El padre dijo que un día le preguntó a su hijo en el hospital por qué no se quejaba.

"Él dijo: '¿Por qué me quejaría de algo que no puedo hacer? Voy a averiguar qué puedo hacer'".

Singletary dijo que era la primera vez en sus 33 años entregando correo que alguien salía y decía que quería ser cartero.

"Siempre es emocionante ver llegar al camión de correos, pero nunca decir: 'Me gustaría ser cartero'", dijo.

Así que el Servicio Postal nombró a Jacob cartero honorario de la ciudad de Laguna Niguel.

"Queríamos hacer algo especial para este joven, por su valentía y actitud positiva", dijo Linda Crawford, gerente de distrito de USPS.

Su papá dice que es un recuerdo que nunca olvidará.

"Me siento tan bien", dijo Jacob. "No puedo creer que esto esté pasando."

