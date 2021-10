Confundieron a Laundrie con su madre: policía admite error clave en pesquisa del caso Gabby Petito

FLORIDA - La policía de North Port reconoció que sus agentes cometieron un error potencialmente crítico en los primeros días después de la investigación de la desaparición de Gabby Petito, al confundir a Brian Laundrie con su madre cuando esta manejaba el Ford Mustang plateado de la familia.

Este hecho ocurrió justo antes de que sus padres reportaran a Laundrie como desaparecido, confirmó el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor, en un correo electrónico a Telemundo 49 el lunes por la noche. Además ocurrió mucho antes de que agentes federales emitieran una orden de arresto por presunto uso de tarjetas de crédito que no le pertenecían.

La policía vigilaba de cerca al exprometido de Gabby Petito, de 23 años, ya que era la última persona conocida que tuvo contacto con ella antes de que fuese reportada como desaparecida el 11 de septiembre, justo dos días antes de que a Laundrie se le perdiera el rastro.

Según el recuento, Brian Laundrie condujo el auto de su madre hasta la reserva Myakkahatachee Creek, donde se recuperaron sus restos la semana pasada. Como se reportó, su familia fue a buscarlo y encontró el Mustang abandonado pero no a su hijo, por lo que Roberta Laundrie condujo el automóvil de regreso a su casa el 15 de septiembre.

Durante esa semana clave en septiembre, el jefe de policía de North Port, Todd Garrison, dijo: "Todo lo que voy a decir es que sabemos dónde está Brian Laundrie", según WINK News, que informó por primera vez la admisión del error por parte del Departamento.

Partes de su cuerpo fueron halladas en una reserva en Florida.

Ese comentario se hizo el 16 de septiembre y los padres de Laundrie informaron oficialmente su desaparición al día siguiente, según el cronograma dado previamente por la policía.

“Fue ciertamente una noticia para nosotros que no lo habían visto", dijo Taylor a WINK News. “Pensamos que habíamos visto a Brian regresar inicialmente a esa casa ese miércoles, pero ahora sabemos que eso no era cierto”, añadió.

Taylor además dijo que ”la familia buscó el auto en el parque sin reportarlo como desaparecido. Era difícil vigilar el área donde había cada vez más actividad y mientras él aún no era solicitado por un delito”.

Ese Mustang plateado fue incautado por los investigadores del FBI para un análisis forense al principio de la investigación y posteriormente devuelto. Aún se desconoce si hubo hallazgo alguno de valor, en un caso donde todas las interrogantes permanecen casi intactas.

SOBRE EL CASO GABBY PETITO

Gabby Petito fue reportada como desaparecida el 11 de septiembre, luego de emprender un viaje por tierra con su pareja que había documentado en redes sociales durante meses. El cadáver de la muchacha fue hallado hace semanas en un parque nacional de Wyoming, mientras la búsqueda de Laundrie proseguía.

Petito y Laundrie se fueron en julio en una van, pero Laundrie regresó a Florida solo el 1 de septiembre. Posteriormente fue nombrado persona de interés en el caso y poco después las autoridades le perdieron el rastro, sin que antes cooperara con los investigadores que adelantaban la búsqueda.

LOS ÚLTIMOS MENSAJES

Previo al reporte de la desaparición de Petito, su familia dijo que recibió un mensaje desde el teléfono de la joven en el que decía que entraba a una zona sin cobertura de señal celular.

Posteriormente las autoridades de Moab, en Utah, publicó un video de la cámara corporal de un oficial que abordó a la pareja tras el reporte de un altercado.

En el video revelado se escucha al oficial sugerirle a la pareja separarse y pasar una noche aparte para darse un poco de espacio y no fueron arrestados, aunque se mencionan posibles cargos por agresión a Petito. Una transcripción de la grabación de la cámara corporal del agente indica que el vehículo iba por encima del límite de velocidad y que al confrontarlos la joven lloraba mientras narraba un altercado doméstico ocurrido más temprano, del cual ella decía ser culpable.

Días después se divulgó la transcripción completa de la llamada al 911 del individuo, cuya identidad no fue revelada, que aseguró haber presenciado una disputa doméstica el pasado 12 de agosto en el cruce de las calles Moonflower y Main, en la ciudad ubicada a unas 190 millas al sureste de Salt Lake City.

“El hombre estaba abofeteando a la chica”, dijo el hombre al operador de emergencias, quien le pregunta: “¿estaba abofeteándola?“. La respuesta del testigo fue “sí“.

El hombre relató que él se detuvo y la pareja empezó a correr por la acerca, el hombre “la golpeó y se subieron al auto”.

LA BÚSQUEDA DE LAUNDRIE

La muerte de la joven fue declarada homicidio, lo que significa que fue asesinada por otra persona, mediante estrangulamiento. Laundrie era la principal persona de interés del FBI en la desaparición de Petito, dijeron las autoridades, pero no había sido acusado de delitos relacionados con ella.

Hace semanas, los funcionarios federales acusaron a Laundrie de un solo cargo de uso no autorizado de tarjeta de débito, alegando que usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal ajeno para realizar retiros no permitidos o cargos por valor de más de $1,000. Los funcionarios dijeron que esas transacciones probablemente se realizaron durante un período posterior a la muerte de Petito.

Esa orden de arresto, aunque no conectaba a Laundrie con la muerte de Petito, le daba a las fuerzas del orden los motivos para al menos retener a Laundrie si lo encontraban con vida.

El miércoles 20 de octubre, los investigadores encontraron restos humanos, junto con artículos personales pertenecientes a Laundrie, en Carlton Reserve en el condado de Sarasota, Florida, en un lugar previamente sumergido. Al día siguiente, el FBI confirmó su identidad tras usar registros dentales para comparar con el hallazgo.

La familia Laundrie ha decidido no realizar un funeral para el exprometido de Gabby Petito, mientras esperan más detalles sobre su muerte, según comunicó su abogado Steve Bertolino, quien además dijo que cremarán sus restos luego de que un antropólogo los analice, en tanto la autopsia no arrojó causa de muerte.