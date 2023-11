Un motivo para agradecer: adolescente salva con CPR a niña que cayó a una piscina

Una adolescente del sur de California confió en su entrenamiento en Resucitación Cardiopulmonar (CPR) para salvar a un miembro de su familia de 3 años que se cayó a una piscina en el patio trasero de su casa el Día de Acción de Gracias.

El video de la cámara de seguridad capturó el rescate el jueves en la casa de la familia Atkinson en Northridge. Maxine, de tres años, salió a un patio y se dirigió a la piscina.

Un tío la encontró unos minutos después flotando boca abajo en el agua. En el video de la cámara de seguridad, los brazos y piernas de Maxine parecían colgar sin vida mientras el tío la sacaba de la piscina.

La Cruz Roja Americana ofrece capacitación para utilizar esta técnica cuando una persona sufre un paro cardíaco.

Fue entonces cuando Madison Atkinson, de 15 años, acudió al rescate y comenzó la reanimación cardiopulmonar.

“Estaba prácticamente sin vida”, dijo la madre Kirsten Atkinson en ‘TODAY’. “Madison está bombeando durante un par de minutos y, finalmente, Maxine comienza a abrir los ojos y a respirar.

“El despachador dijo: ‘Ponla de lado’. Y cuando hicimos eso, Maxine abrió los ojos y literalmente comenzó a respirar por sí misma”.

Madison aprendió CPR en una clase de medicina deportiva.

“Sólo estaba tratando de recordar lo que se supone que debo hacer”, dijo Madison. "Pensé: ‘Salvemos a este bebé con vida’”.

Los paramédicos que respondieron dijeron que Madison hizo un gran trabajo, contaron sus familiares.

“Sus caras eran como si esto pudiera haber sido muy diferente”, dijo Kirsten Atkinson. “La elogiaron y dijeron que, ya sabes, había realizado un milagro”.

Maxine se recuperó por completo, lo que le dio a la familia algo más por lo que estar agradecido, dijeron los familiares.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.

​