Inician nueva batalla judicial para legalizar la situación de al menos 80,000 inmigrantes

NUEVA YORK - Inmigrantes indocumentados y organizaciones legales y civiles pidieron ante un juez federal en Nueva York la regularización de unos 80,000 inmigrantes indocumentados que solicitaron, sin éxito, adscribirse al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) entre diciembre de 2020 y julio de 2021.

"Estamos aquí para pedirle a la corte del distrito federal (de Brooklyn) que procese las más de 80,000 solicitudes de DACA que actualmente se encuentran estancadas en un limbo legal que hemos estado batallando en los últimos cinco años", aseguró la abogada Eliana Fernández, inmigrante beneficiaria de DACA y miembro de la ONG "Haciendo Camino", que participa en la demanda.

El programa DACA, destinado a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad, protege a más de 600,000 inmigrantes de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, así como la posibilidad de viajar al extranjero y regresar.

En diciembre de 2020, el juez Nicholas Garaufis de Nueva York -que es también quien deberá pronunciarse sobre esta nueva demanda-, ordenó al Departamento de Seguridad nacional (DHS) que reabriera el programa DACA a nuevas solicitudes, después de que la Administración del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) hubiera intentado suspenderlo.

Sin embargo, en julio de 2021, otro juez federal, Andrew Hanen de Texas, declaró ilegal el programa DACA, y aunque permitió que las personas adscritas a él sigan renovándolo, prohibió que se adscribieran nuevas personas.

Estas 80,000 personas realizaron sus solicitudes entre ambas fechas, por lo que, según las ONG y sus abogados, las autoridades deberían haberlas tramitado.

El programa DACA fue creado en el gobierno de Barack Obama para proteger de la deportación a cerca de 800,000 dreamers.

"Queremos que la corte dé luz verde a que esas aplicaciones se lleguen a procesar y que esas 80,000 personas tengan las mismas oportunidades como la que yo he tenido bajo el programa de DACA", insistió Fernández en referencia a que las personas adscritas a este programa tienen su situación regularizada.

Una de las demandantes cuyo proceso está bloqueado es Johana Lagos, de 28 años y que llegó a Estados Unidos cuando tenía "casi 2 años".

"Mi solicitud está en el limbo, no puedo hacer nada, no puedo trabajar legalmente y me está afectando porque no puedo aportar a mi familia como yo quisiera", dice Lagos, que tiene un hijo de 8 años y una hija de 4 meses.

DACA ha postergado deportaciones de jóvenes traídos de niños al país por su padres indocumentados se inició en 2012.

Tras ellas, una treintena de activistas corearon lemas en favor de los inmigrantes indocumentados.

"Inmigrantes unidos, jamás serán vencidos", "La lucha no se opaca, estamos con el DACA" o "No somos uno, no somos cien, somos millones, cuéntennos bien" eran algunas de las frases que coreaban en español las personas, concentradas frente a las puertas del tribunal federal del distrito neoyorquino de Brooklyn.

La vista tiene lugar un día después de una sesión de un tribunal de apelaciones del estado de Nueva Orleans, donde se discute la decisión tomada por el juez Hanen de Texas sobre la ilegalización de DACA.