¡A jugar! Estas son las nuevas Barbies para niñas de hasta 3 años

NUEVA YORK — La ames o la detestes, Barbie se ha transformado nuevamente, esta vez en una versión para niños de hasta 3 años.

Atrás quedó la polémica figura de reloj de arena de My First Barbie, que se lanzó el jueves antes de la película de acción en vivo de julio sobre el ícono protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

La Barbie de cuerpo ligeramente más suave sigue los tacones altos de iteraciones altas, pequeñas y con curvas que se lanzaron hace cinco años en un cambio de imagen masivo.

My First Barbie mide 13.5 pulgadas de alto, 2 pulgadas más que los Babs tradicionales, con una cintura más grande que resta énfasis a la línea del busto (sin embargo, permanece en su lugar) y ropa interior modesta de color carne adherida permanentemente.

Su moda es más infantil, con divertidos diseños de corazones, estrellas y flores en pijamas y vestidos con volantes y ropa de baño para niños en edad preescolar. Sus accesorios son más grandes para las manos más pequeñas y su cabello es extralargo para facilitar el cepillado.

Las extremidades de My First Barbie son móviles, como algunas versiones anteriores de la muñeca, y sus rasgos faciales siguen siendo reconocibles. Un gran hito: sus dedos y pulgares están conectados, eliminando una queja frecuente de que las manos de Barbie quedan atrapadas en su ropa cuando los niños intentan ponérsela.

Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva de Mattel y directora global de Barbie y muñecas, dijo a The Associated Press que la compañía creó la nueva versión en respuesta a los comentarios de los padres.

“Hablamos con padres e hijos casi los 365 días del año”, dijo. “Comenzamos a escuchar un tema sobre niños más pequeños que querían jugar con Barbie. A los padres les preocupaba que sus hijos en edad preescolar no tuvieran las habilidades motoras finas para tener una experiencia de juego positiva con nuestra muñeca de moda tradicional”.

El primer lanzamiento de la nueva muñeca incluye cuatro tonos de piel y texturas de cabello diferentes.

Los críticos de Barbie, de 63 años, que pretende simbolizar a una niña en su adolescencia, han citado durante mucho tiempo que sus dimensiones promueven estándares corporales sexualizados e inalcanzables para las niñas. My First Barbie, a un precio de $ 19.99, ayuda mucho a eliminar ese problema.

McKnight no abordó directamente las críticas o si My First Barbie tiene un lugar para cambiar esa visión negativa.

Las investigaciones son mixtas sobre si la mala reputación de Barbie en cuestiones corporales y su sentido de la moda que se inclina hacia los adultos tienen algún impacto en los niños, dijo Jody LeVos, una vez líder del equipo de aprendizaje y desarrollo infantil de Mattel y ahora directora de aprendizaje de Begin, una compañía que crea aplicaciones de aprendizaje y otras tarifas educativas para niños.

Entre los padres, dijo, “hay un gran factor de nostalgia” cuando se trata de Barbie.

“No creo que haya una muñeca específica que sea más apropiada. Creo que jugar con muñecas les permite a los niños practicar realmente las habilidades para contar historias, la toma de perspectiva y las interacciones sociales”, dijo LeVos.

Las ventas generales de la línea Barbie se han disparado en los últimos años después de un período de declive en 2013.

Joaniko Kohchi, directora del Instituto para la crianza de los hijos de la Universidad Adelphi, cuestionó los motivos de Mattel.

“Si vamos a pensar en que Mattel guíe nuestras elecciones, entonces ya las hemos limitado”, dijo.

McKnight dejó en claro que My First Barbie no será un universo de Barbie paralelo e independiente. Dijo que el nuevo contenido con la muñeca llegará al canal de YouTube de Barbie a finales de este mes, con un especial animado sobre la planificación de una fiesta sorpresa.

Andrea Werner, terapeuta ocupacional pediátrica en West Hartford, Connecticut, y madre de un niño en edad preescolar y un bebé, apoya el juego con muñecas como algo valioso para el desarrollo.

“Hay muchas muñecas en el mercado”, dijo. “Las empresas siempre intentarán vender a los consumidores lo siguiente mejor”.

Kohchi no está completamente vendido en My First Barbie como corresponde.

“Sabemos que si le vas a dar una imagen a un niño y le dices, esto es hermoso o esto es maravilloso o mira lo lindo que es, debería parecerse un poco más al niño”, dijo. “Ciertamente todavía es un poco mayor que un niño en edad preescolar”.