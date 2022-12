Oregon: gobernadora conmuta las 17 sentencias de muerte en el estado

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, anunció el martes que conmutará las sentencias de los 17 reclusos del estado que esperan su ejecución, por lo que las sentencias de muerte se cambiarán por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Brown, una demócrata a la que le queda menos de un mes en el cargo, dijo que estaba usando sus poderes ejecutivos de clemencia para conmutar las sentencias y que su orden entrará en vigencia el miércoles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

“Durante mucho tiempo he creído que la justicia no se promueve quitando una vida, y el Estado no debería involucrarse en el negocio de ejecutar personas, incluso si un crimen terrible los puso en prisión”, dijo Brown en un comunicado.

Oregon no ha ejecutado a un prisionero desde 1997. En la primera conferencia de prensa de Brown después de convertirse en gobernadora en 2015, anunció que continuaría con la moratoria de la pena de muerte impuesta por su predecesor, el exgobernador John Kitzhaber.

Hasta el momento, 17 personas han sido ejecutadas en EEUU en 2022, todas mediante inyección letal y todas en Texas, Oklahoma, Arizona, Missouri y Alabama, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Al igual que Oregon, otros estados se están alejando de la pena de muerte.

En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom impuso una moratoria a las ejecuciones en 2019 y cerró la cámara de ejecución del estado en San Quintín. Hace un año, tomó medidas para desmantelar el corredor de la muerte más grande de Estados Unidos trasladando a todos los reclusos condenados a otras prisiones en dos años.

En Oregón, Brown es conocida por ejercer su autoridad para otorgar clemencia.

Durante la pandemia de coronavirus, Brown concedió clemencia a casi 1,000 personas condenadas por diferentes delitos. Dos fiscales de distrito, junto con familiares de víctimas del delito, demandaron a la gobernadora y a otros funcionarios estatales para detener las acciones de clemencia. Pero la Corte de Apelaciones de Oregon dictaminó en agosto que ella actuó dentro de su autoridad.

Los fiscales, en particular, se opusieron a la decisión de Brown de permitir que 73 personas condenadas por asesinato, agresión, violación y homicidio involuntario cuando tenían menos de 18 años solicitaran la libertad anticipada.

UN CASTIGO QUE NO ADMITE CORRECCIÓN

Brown señaló que anteriormente otorgó conmutaciones “a personas que han demostrado un crecimiento y rehabilitación extraordinarios”, pero dijo que esa evaluación no se aplicaba en esta última decisión.

“Esta conmutación no se basa en ningún esfuerzo de rehabilitación por parte de las personas en el corredor de la muerte”, dijo Brown. “En cambio, refleja el reconocimiento de que la pena de muerte es inmoral. Es un castigo irreversible que no admite corrección”.

El Departamento Correccional de Oregon anunció en mayo de 2020 que eliminaría gradualmente su corredor de la muerte y reasignaría a esos reclusos a otras unidades de vivienda especiales o unidades de población general en la penitenciaría estatal de Salem y otras prisiones estatales.

Una lista de reclusos con sentencias de muerte proporcionada por la oficina de la gobernadora tenía 17 nombres.

Pero el sitio web del Departamento de Correcciones del estado enumera 21 nombres. Sin embargo, la sentencia de muerte de uno de esos prisioneros fue anulada por la Corte Suprema de Oregon en 2021 porque el delito que cometió ya no era elegible para la pena de muerte según una ley de 2019.

Los funcionarios de la oficina de la gobernadora y del departamento penitenciario no respondieron de inmediato a un intento de conciliar las listas.