Pareja gay denuncia ataque de odio relacionado con la viruela del mono

Un joven hispano y su pareja denuncian haber sido víctimas de un ataque de odio motivado, al parecer, con el prejuicio en torno a la viruela del mono y la comunidad LGBTQ+.

El presunto ataque ocurrió a plena luz del día en Seventh Street NW el domingo a eso de las 6 p.m. Al parecer la pareja gay iba caminando cuando, según el informe de la policía, adolescentes les gritaron obscenidades e incluyeron la palabra "monkeypox", o viruela del mono en español, entre sus insultos.

La víctima del supuesto acto de odio, Antonio, dijo que él y su novio, Robert, salieron a dar un paseo y uno de ellos terminó en una sala de emergencias con un labio roto y su franela ensangrentada.

“Estaba enojado”, dijo Antonio. “La primera pregunta que iba a tener es ¿por qué? ¿Qué te hice? No más estoy caminando aquí”.

Las víctimas son dos jóvenes en sus 20 años. Aseguran que caminaban en dirección a la estación de Metro Shaw-Howard cuando se encontraron con un grupo de siete adolescentes.

Tres de ellos supuestamente comenzaron a insultar a las víctimas con frases que hacían referencia a su orientación sexual y a la viruela del mono. Antonio cree que tenían entre 16 y 19 años.

“Uno de ellos se me acercó y me dio un puño en la mandíbula, que me cortó aquí y necesitó tres puntos”, dijo. “Empecé a notar que estoy cubierto de sangre. No me di cuenta cuánto daño me habían hecho en el labio hasta que otras personas lo vieron. Pensé que simplemente me había cortado la cara”.

Gracias a que una vecina de la zona vio el incidente desde su balcón y llamó a la policía, los sospechosos huyeron del lugar, dejando atrás a dos chicas que al parecer se disculparon con los agredidos.

Aún se desconocen las identidades de los sospechosos.

Este ataque no solo ha dejado huellas físicas en las víctimas, también marcas psicológicas que dicen tardarán en sanar.

“Tengo un poquito de miedo ir a la calle ahorita. Allí al lugar no sé si pueda regresar”, dijo Antonio.

Agregó que debido a que las autoridades de salud relacionaron los primeros brotes de viruela del mono a la comunidad LGBTQ+, se ha creado un estigma en torno a la enfermedad que aseguran será difícil de superar, algo que comparten las personas que han sufrido o sufren con el virus.

En un comunicado, la alcaldesa Muriel Bowser dijo que estaba “extremadamente perturbada por el informe del delito de odio que sucedió en D.C. este fin de semana, y le mando mi apoyo a las víctimas. Es nuestra responsabilidad colectiva entender el papel que jugamos en crear una comunidad más segura para todos los que viven y visitan a D.C.”

La policía del Distrito le dijo a Telemundo 44 que el caso de la agresión a la pareja de jóvenes está siendo investigado como un incidente potencialmente motivado por el odio.

En lo que va del año, se han registrado 23 ataques de odio en el Distrito relacionados a la orientación sexual de las víctimas.