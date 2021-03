Parejas con ITIN pueden reclamar los $1,400 para sus hijos con seguro social

El pago del tercer estímulo económico va avanzando y se realiza de manera automática, pero quienes en rondas anteriores habían estado excluidos de este beneficio es importante tomen en cuenta que declarar sus impuestos lo más pronto posible lo puede beneficiar.

Cada pago de estímulo económico proviene de una ley específica que trae consigo una serie de reglas establecidas para determinar quien recibe y quien no un estímulo económico la versión del 2021 es la que ha incluido a un mayor número de personas.

En las primeras dos rondas de estímulo económico la edad, el ingreso anual e incluso con quien estaba casado podía afectarlo para poder recibir el monto o bien quedar excluido del mismo en el 2021 la situación es diferente.

Esto beneficia sobre todo a aquellos que tienen cónyuges con un ITIN, pero si ambos padres tienen un ITIN y sus hijos cuentan con un seguro social válido entonces para poder obtener el beneficio tendrán que cumplir primero con su obligación tributaria.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El IRS agrega que toda persona que trabaja en los Estados Unidos y recibe un ingreso está obligada a declarar impuestos y que en momentos como esta toma otras dimensiones.

En el caso de las familias mixtas, es decir, en el que al menos uno de los adultos cuenta con un seguro social, ellos sí podrán reclamar de manera retroactiva los dos estímulos económicos anteriores.

Hace apenas una semana se empezó a distribuir los pagos automáticos y el proceso lleva tiempo. Si aún no le ha llegado no se desespere no tiene que llamar al IRS ni a su banco pues el pago es automático.