Nuevas acusaciones contra el candidato a secretario de Defensa, mientras el Senado se prepara para votar

El proceso de confirmación de los puestos clave de la futura administración de Donald Trump sigue adelante este jueves en el Senado con una audiencia a su nominado para Secretario de Defensa, Pete Hegseth, después de que fuera acribillado a críticas relacionadas con falta de experiencia, mala gestión y acusaciones sobre abuso sexual y comentarios machistas.

Está previsto que el Senado realice una votación de procedimiento inicial sobre la nominación el jueves del expresentador de Fox News, de 44 años, incluso mientras los demócratas intentan retrasar la aprobación final.

Senadores de ambos partidos plantearon el miércoles nuevas preguntas sobre el proceso de investigación de antecedentes del candidato a secretario de Defensa, Pete Hegseth, y señalaron acusaciones que no fueron reveladas por el equipo de transición de Trump como parte de la verificación de antecedentes de Hegseth por parte del FBI que fue transmitida a dos legisladores clave antes de su audiencia de confirmación.

Esas preguntas surgen un día después de que Danielle Hegseth, excuñada de Pete Hegseth, dijera en una declaración jurada que Pete hizo que su ex esposa, Samantha Hegseth, “temiera por su seguridad” mientras estaban casados. La declaración jurada fue presentada en respuesta a una solicitud de información enviada por el senador Jack Reed, demócrata por Rhode Island, el demócrata de mayor rango en el comité.

En respuesta a una solicitud previa de comentarios de NBC News, Samantha Hegseth dijo: “No hubo abuso físico en mi matrimonio. Esta es la única declaración adicional que les haré. Les he dejado saber que no voy a hablar ni hablaré sobre mi matrimonio con Pete. Por favor, respeten esta decisión”.

El presidente Trump lo respalda, a pesar de las críticas

Su nominación había generado sorpresa desde el principio en Washington, ya que supondría colocar al frente de un departamento clave a un expresentador de la cadena Fox News y miembro de la Guardia Nacional del Ejército sin larga trayectoria.

En las audiencias en el Senado no se han obviado las partes más controvertidas de su candidatura, como una acusación de abuso sexual de 2017 que el implicado niega o su etapa al frente de una organización de apoyo a veteranos, en la que se le acusaba en un informe de trato inapropiado hacia las mujeres, consumo de alcohol en el trabajo y mala gestión financiera.

"No soy una persona perfecta, pero la redención es real y Dios me forjó de maneras para las que sé que estoy preparado", dijo Hegseth ante el comité, al que acudió con traje azul, corbata roja y pañuelo con la bandera nacional en la chaqueta.

El propio presidente Trump lo ha respaldado a pesar de los escándalos: "Será un gran secretario de Defensa. Tiene mi completo y total apoyo. ¡Buena suerte hoy!", escribió en su red social, Truth Social.

Hegseth, que estuvo un año destinado en la Base Naval de Guantánamo, en la que están retenidos presos por los ataques del 11 de septiembre de 2001, admitió que es un candidato atípico pero no lo vio como un obstáculo.

Hegseth también defendió algunas de sus opiniones más polémicas, como la de que no debería haber mujeres en roles de combate: "No se trata de capacidades, sino de estándares. Nuestros estándares serán altos e iguales, no equitativos".