Policía: hispano muere tras ser encerrado dentro de maleta por su novia

FLORIDA - Una mujer fue arrestada luego de que presuntamente encontraran a su novio sin vida dentro de una maleta en una residencia en Winter Park el martes alrededor de la 1:01 p.m.

Las autoridades acudieron a la residencia ubicada en 4748 Frant Lane #3, Winter Park tras recibir una llamada en referencia a un hombre muerto. Al llegar las autoridades encontraron a la víctima, Jorge Torres Jr., de 49 años y de origen hispano, en la casa.

De acuerdo con las autoridades, Torres fue declarado muerto en el lugar por el Departamento de Bomberos del Condado Orange.

Los detectives determinaron que, presuntamente, Torres murió dentro de una maleta luego de que fuese encerrado en ella y haber permanecido en ella durante horas.

Según los detectives, luego de una investigación preliminar, desarrollaron una causa probable para arrestar a la sospechosa, identificada como Sarah Boone, 48 años, bajo cargos de asesinato en segundo grado.

Boone, de acuerdo al reporte, dijo que ambos estaban jugando al escondite y agregó que ella bromeó acerca de la idea de que Torres se metiera dentro de una maleta que se encontraba en la sala de la casa.

Luego Boone habría cerrado la maleta con Torres dentro de ella y el sumario oficial indica que la acusada comentó que ambos estuvieron tomando alcohol esa noche, y que luego que haber encerrado a la víctima dentro de la maleta, ella subió al segundo piso de la casa y cayó profundamente dormida en su cama producto del alcohol.

El reporte policial indica que Boone despertó alrededor de las 11 a.m. el martes tras recibir múltiples llamadas, y al despertar bajó al primer piso de la casa y no encontró a Torres por ningún lado. Además, agregó que recordó que Jorge Torres probablemente seguía dentro de la maleta y, al abrirla, lo encontró inconsciente y sin respirar.

Un detective forense de la oficina del alguacil, tras interrogar a Boone fuera de la casa, descargó el contenido de su celular y presuntamente, encontraron dos videos, de alrededor de las 11:12 p.m. del lunes, en los cuales se escucha a Torres pidiéndole ayuda Boone.

De acuerdo con el reporte, Boone le dijo a Torres “por todo lo que tu me has hecho, (mala palabra), estúpido”, mientras se reía y Torres continuó gritando el nombre de Boone y le decía que no podía respirar.

El reporte también indica que Boone, al escuchar que Torres no podía respirar, le dijo que eso es lo que él le hace a ella cuando la ahorca. Además, asevera que el intercambio de palabras entre ambos continuó y, en algún momento de la noche, ella le dijo a Torres “ese es tu problema… Oh, así es como me siento cuando tu me engañas”, y presuntamente lo manda a callar.

De acuerdo con las autoridades, en el primero video, la maleta se encontraba con boca abajo y, en el segundo video, se encontraba de frente y en otra parte de la sala de la residencia.

Boone fue arrestada el martes tras el interrogatorio y permanece detenida en la cárcel del condado Orange.