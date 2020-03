Arrestan a pastor de Florida por realizar servicio con cientos de personas

TAMPA, Florida - El pastor de una iglesia de Tampa fue arrestado luego que el domingo realizara un servicio religioso con cientos de personas presentes en el lugar.

Según la Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough, decidieron realizar el arresto del líder religioso ya que el condado está bajo la orden de permanecer en casa durante el mayor tiempo posible para evitar la propagación del coronavirus.

Durante la mañana del lunes el pastor Rodney Howard Browne de la iglesia The River in Tampa Bay fue arrestado por alguaciles de Hernando, dónde reside, luego de ignorar las órdenes que le dieron los alguaciles del Hillsborough para que no realizara misas con personas dentro de la iglesia.

El domingo el pastor realizó dos cultos en la iglesia ubicada al Norte de Tampa, y hasta el lugar llegaron alrededor de 400 a 500 personas, lo que no permitió que se respetara el distanciamiento social estipulado ni el límite de 10 personas reunidas, para así evitar el contagio del coronavirus.

Según el alguacil Chad Chronister, desde el viernes 27 de marzo han estado en contacto con líderes y representantes legales de la iglesia pidiéndoles que cancelaran la misa con personas presente y que en su lugar hicieran uso de dispositivos electrónicos para que los feligreses participen desde su hogar de manera segura, pero el pastor se rehusó, el alguacil añadió que fueron hasta la iglesia pero Howard Browne se negó a recibirlos, es por eso que ayer tomó la decisión de emitir una orden de arresto a su

Su indiferencia por el bienestar de la humanidad ha puesto la vida de las personas que llegaron hasta su iglesia ayer domingo en peligro, dijo el alguacil.

Howard Browne ahora enfrenta cargos por violar la orden de emergencia de salud contra el COVID-19 y por convocar una asamblea ilícita.