¿Por qué se sigue usando el cambio de hora en EEUU?

No olvides que la hora cambió y debes haber retrasado tu reloj. Conoce por qué seguimos cambiando la hora y por qué algunos quieren cambiar esta ley.

El horario de verano hizo que los estadounidenses en todos los estados, excepto Hawaii y Arizona, retrasaran sus relojes una hora este domingo 5 de noviembre a las 2 a. m. En ese momento, el tiempo volvió automáticamente a la 1 a.m.

La mañana del 5 de noviembre llegó con más luz y las horas de salida y puesta del sol son aproximadamente una hora antes que el día anterior, según el Old Farmer's Almanac.

En pocas palabras, si prefieres más luz de día, sal más temprano durante esta temporada, ya que los cielos solo se oscurecerán hasta el solsticio de invierno (el primer día de invierno), cuando las horas de luz comienzan a aumentar nuevamente.

Si realmente no te gusta el horario de verano, podría valer la pena considerar mudarse cerca del ecuador, donde los cambios estacionales tienen poco efecto en la duración de la luz del día, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

LA BATALLA PARA TERMINAR CON EL CAMBIO DE HORA EN EEUU

En marzo de 2022, el Senado federal aprobó por unanimidad la "Ley de Protección Solar" presentada por el senador Marco Rubio, republicano por Florida, que habría hecho que el horario de verano fuera permanente a partir de noviembre de 2023, lo que significa que los estadounidenses dejarían de atrasar o adelantar sus relojes dos veces al año, según NBC News.

Ese proyecto de ley quedó estancado en la Cámara de Representantes y expiró.

Sin embargo, el senador Rubio reintrodujo la "Ley de Protección Solar de 2023" el 2 de marzo para hacer que el horario de verano sea permanente en todo el país.

Llega el cambio de hora para la mayoría de Estados Unidos, algo que afecta nuestro cuerpo de diferentes maneras. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

El congresista Vern Buchanan, republicano por Florida. También presentó un proyecto de ley en la Cámara Baja para hacer permanente el horario de verano, según NBC News.

La Cámara de Representantes primero debe aprobar el proyecto de ley, luego el presidente Joe Biden debe firmarlo antes de que los estadounidenses puedan despedirse del cambio de hora.

Un estudio publicado en Cell Press en 2020 encontró que adelantarse cada año aumenta el riesgo de accidentes de tráfico mortales en un 6%. La Universidad de Michigan encontró un aumento del 24% en el número de ataques cardíacos que ocurrieron el lunes justo después del cambio de hora, en comparación con otros lunes.

CÓMO IMPACTARÍA ELIMINAR EL CAMBIO DE HORA

A mediados de los años 70, EEUU tenía el horario de verano durante todo el año, pero rápidamente se volvió impopular y se revirtió.

Independientemente de las leyes de cambio de hora, la Tierra todavía está inclinada sobre su eje a una media de 23.5 grados, según NOAA. Esa inclinación es responsable de los cambios estacionales y, por tanto, de la cantidad de luz solar que recibe el lugar donde vives. Tu ubicación en la Tierra también afecta la cantidad de luz solar que recibirás en un año. Generalmente, cuanto más cerca estés del ecuador, más luz solar recibirás durante todo el año, dice NOAA.

¿PUEDE UN ESTADO ELEGIR NO CAMBIAR LA HORA?

A los estados se les permite optar por no aplicar el horario de verano y permanecer en el horario estándar durante todo el año (como lo han hecho Hawaii y Arizona). Pero no se les permite establecer el horario de verano durante todo el año, según el Old Farmer's Almanac.

CÓMO SURGIÓ EL HORARIO DE VERANO

Cerca del final de la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson promulgó la Ley de Hora Estándar, poniendo en vigor el horario de verano por primera vez en EEUU en marzo de 1918, según la Biblioteca del Congreso. La medida tenía como objetivo ahorrar costos de energía durante la Primera Guerra Mundial.

Aproximadamente un año después, la ley fue derogada debido al fin de la guerra, según NBC Bay Area.

En la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Roosevelt instituyó un horario de verano durante todo el año en febrero de 1942 por el llamado "tiempo de guerra". Ese horario de verano duró hasta el 30 de septiembre de 1945.

Cuando se aprobó la Ley de Hora Uniforme en 1966, se impuso la hora estándar en todo el país dentro de las zonas horarias establecidas. Sin embargo, los estados aún podrían optar por no participar.

Cuando llegó el embargo petrolero de 1973, EEUU necesitaba conservar energía. Por lo tanto, el presidente Richard Nixon promulgó el DST (Ley de Conservación de Energía en Horario de Verano de Emergencia) durante todo el año, con la esperanza de aliviar la crisis nacional por falta de gasolina.

El Congreso promulgó un período de prueba del horario de verano durante todo el año desde enero de 1974 hasta abril de 1975.

El cambio de hora fue impopular. Ocho niños de Florida murieron en accidentes de tráfico relacionados con el cambio de hora, según NBC News.

El horario de verano permanente fue revertido en octubre de 1974 por el presidente Gerald Ford.