Acuerdo oficial: el principal conspirador en el 9/11 acepta declararse culpable

WASHINGTON, DC — Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el principal conspirador en los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, aceptó declararse culpable, dijo el miércoles el Departamento de Defensa.

La decisión representa una resolución largamente demorada en un ataque que alteró el curso de Estados Unidos y gran parte de Oriente Medio.

Se espera que él y dos cómplices, Walid Bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, presenten sus declaraciones ante la comisión militar en la Bahía de Guantánamo, Cuba, tan pronto como la próxima semana.

Los funcionarios del Pentágono se negaron a divulgar de inmediato los términos del acuerdo de culpabilidad. El New York Times, citando a funcionarios no identificados del Pentágono, dijo que los términos incluían la condición de larga data de los hombres de que no se les aplicara la pena de muerte.

El acuerdo de Estados Unidos con los hombres para llegar a un acuerdo de culpabilidad se produce más de 16 años después de que comenzara su procesamiento por el ataque de Al Qaeda y más de 20 años después de que militantes volaran aviones comerciales requisados ​​contra edificios.

El ataque mató a casi 3,000 personas y desencadenó años de guerras estadounidenses contra grupos extremistas militantes que transformaron los países de Oriente Medio y, en muchos sentidos, la sociedad estadounidense.

FUERON COBARDES Y SIGUEN SIENDO COBARDES: FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL 9/11

Terry Strada, presidenta nacional de un grupo de familiares de víctimas llamado 9/11 Families United, había estado en el tribunal federal de Manhattan para una audiencia sobre una de las muchas demandas civiles cuando se enteró de la noticia del acuerdo de culpabilidad.

Strada dijo que muchas familias sólo querían ver a los hombres admitir su culpabilidad.

"En mi caso personal, quería ver un juicio", dijo. "Y simplemente me quitaron la justicia que esperaba, un juicio y el castigo".

"Fueron cobardes cuando planearon el ataque. Y son cobardes hoy", dijo.

Decenas de familiares de los asesinados murieron mientras esperaban la resolución del caso, dijo Strada.

Su esposo era chef en una de las Torres Gemelas.