Continúan las protestas y arrestos en los campus universitarios de EEUU por la guerra en Gaza

Inspirados por las manifestaciones en la Universidad de Columbia, estudiantes de más de una docena de universidades estadounidenses han formado campamentos pro palestinos en los espacios universitarios y se han comprometido a permanecer quietos hasta que se cumplan sus demandas.

Los estudiantes han levantado tiendas de campaña en campus desde Harvard y MIT hasta Stanford y la Universidad de Texas en Austin, aumentando las tensiones mientras muchas escuelas se preparan para las graduaciones de primavera.

LO ÚLTIMO A HOY MIÉRCOLES

Durante la noche del martes se produjeron violentos enfrentamientos entre el campamento propalestino y los contramanifestantes en UCLA, (La Universidad de California, en Los Ángeles).

El LAPD, (Departamento de Policía de Los Ángeles) dijo que estaba respondiendo a la solicitud de la universidad "debido a múltiples actos de violencia".

La policía de Nueva York arrestó a unas 300 personas en relación con las protestas en CCNY (The City College of New York), y la Universidad de Columbia, después de que unidades policiales especiales irrumpieran en el ocupado Hamilton Hall.

Columbia dijo que no le quedó más remedio que llamar a la policía de Nueva York y pidió a la policía que mantuviera presencia en el campus hasta el 17 de mayo, después de restringir el acceso únicamente a los residentes y al personal esencial.

La policía desalojó el lunes los campamentos de protesta en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Yale y la Universidad de Connecticut, pero los campamentos continúan en más de 40 universidades de todo el país.

CÓMO SURGIERON LAS MANIFESTACIONES

Los campamentos surgieron a raíz de una protesta en Columbia que comenzó el 17 de abril, programada para coincidir con el testimonio del presidente de la universidad, Minouche Shafik, ante un panel del Congreso que investiga las preocupaciones sobre el antisemitismo en los campus universitarios. Al día siguiente, la policía arrestó a más de 100 activistas y desmanteló las tiendas de campaña.

El evento inspiró a estudiantes de otras universidades a formar campamentos similares, mientras que algunos ocuparon edificios administrativos. Los líderes de algunas universidades han negociado con los activistas, mientras que otros llamaron rápidamente a la policía para sofocar las manifestaciones antes de que se apoderaran de ellas.

Entre otras demandas, los estudiantes están pidiendo a sus universidades que revelen sus inversiones y pongan fin a los vínculos financieros con empresas que apoyan la guerra de Israel contra Hamas.

Tiene sus raíces en el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones, una campaña de décadas de antigüedad que establece paralelismos entre las acciones de Israel y el apartheid en Sudáfrica. Los partidarios dicen que están luchando por los derechos de los palestinos, mientras que los opositores dicen que cruza la línea del antisemitismo. Más de 30 estados tienen leyes o directivas que prohíben contratos con empresas que apoyan el movimiento BDS.

Los líderes universitarios están atrapados en un dilema complicado: intentan equilibrar los derechos de expresión de los estudiantes y al mismo tiempo proteger a los estudiantes judíos que dicen que las manifestaciones han utilizado retórica antisemita y los han dejado temerosos de permanecer en el campus.