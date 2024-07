Conoce quién sería el primer caballero de EEUU si Kamala Harris ganara la presidencia

ESTADOS UNIDOS - Cuando el presidente Joe Biden abandonó la carrera presidencial y empujó a la vicepresidenta Kamala Harris a un vórtice político, su marido estuvo lejos de ser el primero en enterarse.

Doug Emhoff, de hecho, estuvo más cerca del último.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

En su casa en California, Emhoff había asistido a una clase de SoulCycle el domingo por la mañana en West Hollywood y dejó su teléfono celular en el auto mientras tomaba un café y charlaba con amigos en un parque.

Cuando se publicó la declaración de Biden, Emhoff finalmente la vio en un teléfono prestado, pero al principio no estaba seguro de que fuera auténtica y se saltó hasta el final, omitiendo inicialmente la parte clave. Cuando finalmente recuperó su teléfono, estaba "autoinmolándose con la cantidad de mensajes y llamadas", dijo Emhoff en una entrevista con The Associated Press.

Y después de llegar a Harris, "Primero, fue como, "¿Dónde diablos… estabas?". Emhoff se rió, antes de recordar que le dijo a su esposa: "Te amo, estoy orgulloso de ti, "Estoy aquí para ti, sé qué hacer".

"NO HEMOS TENIDO TIEMPO PARA LA HISTORIA"

Emhoff ha demostrado talento para definir el papel del primer segundo caballero de la nación durante los últimos tres años. Se convertiría en el primer caballero del país si su esposa, la probable candidata demócrata, gana en noviembre.

En taquigrafía de la Casa Blanca, Emhoff ascendería de SGOTUS (segundo caballero de Estados Unidos) a FGOTUS.

Ya está acostumbrado a viajar por el país defendiendo los logros de su esposa y de la administración Biden. Ahora que ella busca la nominación, esos esfuerzos rápidamente se han acelerado.

"El cambio ocurrió tan repentinamente", dijo Emhoff, "que no hemos tenido tiempo de reflexionar realmente sobre la historia".

Emhoff, de 59 años, ha visitado 37 estados y 14 países como segundo caballero. Ya ha estado en cuatro estados desde que Biden se retiró, y estará en Massachusetts, New Hampshire y Maine de lunes a miércoles.

"He recogido muchos más eventos", dijo Emhoff, "y los eventos son cada vez más grandes".

Encabezará una delegación a las ceremonias de clausura de los Juegos Olímpicos de París y encabezará una recaudación de fondos allí, ocupando el lugar de la primera dama Jill Biden. El segundo caballero también reemplazará a Jill Biden, quien está reduciendo los viajes con su esposo fuera de la carrera, en la próxima recaudación de fondos en Martha's Vineyard en Massachusetts con el ex presentador nocturno David Letterman.

DIFUNDIENDO EL MENSAJE DE CAMPAÑA DE HARRIS

La vicepresidenta ha construido su campaña inicial en torno al tema de la libertad, y Emhoff fue uno de los primeros sustitutos de la naciente campaña en proclamar ese mensaje la semana pasada cuando visitó una clínica de abortos en los suburbios de Washington, un evento planeado antes del anuncio de Biden.

Allí, Emhoff denunció un entorno “donde se quitan las libertades. Donde se quita la autonomía. Donde te dicen que no puedes leer este libro. Te están diciendo que no puedes conocer estos hechos. Te están diciendo que no puedes votar”.

En la entrevista, Emhoff dijo de su esposa: "Tengo mi propia manera de comunicar las cosas y mi propia manera de tratar de hablar auténticamente sobre ella y sus posiciones".

Tampoco es ajeno a la candidatura de Harris a la presidencia, ya que hizo campaña por ella cuando se postuló sin éxito en 2020.

“Es como una navaja suiza para todo lo que sea necesario”, dijo Deidre DeJear, quien fue presidenta de Iowa durante la última campaña de Harris. “Si necesitaba guardar algo para ella, lo haría. También motivará al equipo. Él vendrá y te pondrá fuego y usará la voz de su padre si es necesario”.

DeJear recordó cómo Harris y Emhoff se mudaron a su estado durante meses a fines de 2019, e incluso cenaron el Día de Acción de Gracias en Des Moines. Cuando Harris describía cómo haría coles y bromeaba diciendo que “el tocino es una especia”, Emhoff replicó que se le había ocurrido una forma adecuada de ampliar el mantra “para el pueblo” de la campaña.

“Ese podría ser nuestro nuevo eslogan de campaña: 'Por el pueblo. El tocino es una especia'”, dijo entonces.

Hoy, sin embargo, Emhoff dijo que no ve muchos paralelos entre esa primera candidatura primaria presidencial y enfrentarse al republicano Donald Trump en noviembre.

“Ha sido vicepresidenta durante casi cuatro años, ha estado en la Oficina Oval, en la Sala de Situación, ha estado en el escenario mundial”, dijo el segundo caballero sobre Harris. "Esta es una Kamala Harris que está lista para liderarnos".

CONOCE A FONDO SOBRE DOUG EMHOFF

Emhoff es la primera persona judía que se desempeña como esposo de un líder estadounidense elegido a nivel nacional. Colocó mezuzá en los postes de las puertas de la residencia del vicepresidente, ayudó a compilar la primera estrategia nacional para combatir el antisemitismo y dirigió las celebraciones de Pesaj en la Casa Blanca.

El segundo caballero también asistió a la ceremonia de inauguración del monumento en el campus del Árbol de la Vida en Pittsburgh, donde 11 fieles fueron asesinados por un hombre armado impulsado por el odio a los judíos.

"También voy a vivir abierta y orgullosamente como judío y eso nunca cambiará", dijo Emhoff. "Voy a luchar contra el antisemitismo y eso nunca va a cambiar".

Trump, mientras se dirigía a una reunión de Turning Point USA en Florida el viernes por la noche, afirmó que a Harris "no le gustan los judíos".

La guerra de Israel con Hamás en Gaza ha dividido a muchos en Estados Unidos que, de otro modo, podrían estar más entusiasmados con votar por los demócratas este otoño y ha provocado manifestaciones pro palestinas por el fuerte respaldo de Biden a Israel.

Harris está alineado con las políticas de Biden, pero está tratando de salvar la división dentro del partido enfatizando el derecho de Israel a defenderse y al mismo tiempo centrándose en aliviar el sufrimiento palestino.

La hija adulta del segundo caballero, Ella, recibió críticas de algunos rincones cuando publicó brevemente en una cuenta personal de redes sociales un enlace de recaudación de fondos para la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Israel ha tomado medidas para prohibir al grupo, sugiriendo que apoya a terroristas, una acusación que los líderes europeos consideran infundada.

Emhoff nació en Brooklyn, se crió en Nueva Jersey, se graduó de la Universidad Estatal de California en Northridge y asistió a la facultad de derecho de la Universidad del Sur de California. Renunció a un puesto lucrativo como abogado de propiedad intelectual y entretenimiento para evitar conflictos de intereses una vez que Harris se convirtió en vicepresidente, pero trabajó como profesor visitante de derecho en la Universidad de Georgetown después de mudarse a Washington.

Emhoff y Harris se conocieron en una cita a ciegas en 2013 y se casaron al año siguiente. Fue su primer matrimonio y el segundo. Los hijastros de Harris, Ella y su hermano Cole Emhoff, llevan el nombre de Ella Fitzgerald y John Coltrane. Eran adolescentes cuando su padre se volvió a casar.

Mira aquí el esperado momento en que Barack Obama y su esposa Michelle anuncian su apoyo a la candidatura de Harris.