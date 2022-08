R. Kelly ofreció $1 millón en desesperación por recuperar un video comprometedor, según testigo

CHICAGO — Un exagente de mercadeo de R. Kelly testificó el martes que el cantante le ofreció $1 millón para encontrar una cinta de VHS en el que estaba Kelly mientras los fiscales intentaban persuadir al jurado de que Kelly estaba desesperado por recuperar la grabación perdida, sabiendo que podría terminar en peligro legal si cayera en manos de las fuerzas del orden.

Con base en parte de esa grabación, que según los fiscales muestra a la estrella de R&B abusando sexualmente de una niña de 14 años, Kelly enfrenta cargos que incluyen producción de pornografía infantil. También está acusado de arreglar su juicio estatal de pornografía infantil de 2008 al amenazar a los testigos y tratar de ocultar evidencia en video.

Charles Freeman testificó el martes que Kelly se acercó a él en 2001 para pedirle que buscara la grabación. Freeman, un hombre de 52 años de Kansas City, también explicó cómo presionó a Kelly y sus asociados durante años para que le pagaran el millón de dólares completo después de que Freeman encontrara y devolviera la cinta.

Freeman le dijo al jurado que no conocía el contenido del video hasta que lo recuperó de una casa en Atlanta en 2001 y luego lo metió en un reproductor de VHS en la casa de un amigo ese mismo día.

“Observé a Robert Kelly con una joven teniendo sexo”, dijo.

Cuando un fiscal le preguntó a Freeman, quien testificó el martes bajo un acuerdo de inmunidad, por qué le tomó casi dos décadas entregar a la policía la grabación de esa y otras grabaciones de pornografía infantil vinculadas a Kelly, Freeman respondió: “Porque la policía no me iba a pagar un millón de dólares”.

Kelly, de 55 años, ya cumple una sentencia de prisión de 30 años impuesta por un juez federal en Nueva York en junio por sus condenas de 2021 por cargos de extorsión y tráfico sexual. Si es condenado en Chicago, podría ver años agregados a esa sentencia.

En su juicio de 2008, en el que Kelly fue finalmente absuelto, los fiscales estatales describieron a Kelly arrastrando una bolsa de lona llena de sus cintas caseras de pornografía infantil a todos lados. A pesar de los esfuerzos de Kelly en la década de 1990 para mantenerlos cerca, algunos se filtraron o fueron robados por trabajadores o amigos descontentos, indicaron los fiscales.

Después de absolver a Kelly en 2008, algunos miembros del jurado dijeron a los periodistas que no tenían más remedio que declarar a Kelly no culpable porque la niña, quien en aquel entonces tenía unos 20 años, no subió al estrado de los testigos para confirmar que era ella la que aparecía en el video. La semana pasada, testificó en el juicio federal en Chicago, diciendo que ella era la menor en el video y que Kelly era el hombre adulto.

Pero conseguir el millón de dólares que Freeman reiteró que Kelly le prometió se convirtió en una tarea agotadora que duró años, dijo al jurado.

Poco después de que Freeman encontrara el video, se reunió con dos asociados de Kelly en 2001 en un hotel de Kansas City esperando recibir el pago completo, testificó Freeman. Cuando entró en una habitación y vio dos bolsas marrones llenas de dinero en efectivo, le dijo al jurado que supo de inmediato que no era suficiente.

“Eso no es un millón de dólares”, recordó haberle dicho a la gente de Kelly.

Freeman narró que terminó yéndose con una bolsa de papel llena de $75,000 en efectivo después de que le aseguraron que eventualmente obtendría el $1 millón completo. Incluso después de entregar la cinta y recibir un pago parcial, Freeman mantuvo una enorme influencia sobre Kelly, incluida la posibilidad de que pudiera hacer público lo que sabía.

Freeman se describió a sí mismo acosando a Kelly en conciertos para exigirle que pague el saldo del millón de dólares, amenazando con hacer público lo que sabía y presentando demandas para obligar a Kelly a pagar. Comentó que cada amenaza y demanda generalmente llevó a los asociados de Kelly a arrojar más dinero a Freeman, a veces literalmente.

En otra ocasión, en la casa de R. Kelly en los suburbios de Chicago, Freeman dijo que un socio de Kelly y ahora coacusado en el juicio en curso, Derrel McDavid, le dijo a Freeman que se quitara toda la ropa y se metiera en la piscina de Kelly para asegurarse de que Freeman no estaba usando un dispositivo de grabación para hacer cumplir la ley.

“No voy a meterme desnudo en ninguna piscina”, recordó Freeman que le dijo a McDavid. Freeman dijo que finalmente se quitó la camisa para mostrar que no llevaba un cable.

Más tarde, cuando salió de un estacionamiento, McDavid le dio a Freeman otra cuota, lanzando una bolsa marrón con $100,000 en diez paquetes de $10,000 a través de la ventana abierta del automóvil de Freeman.

McDavid y otro socio de Kelly, Milton Brown, están en juicio con Kelly. McDavid está acusado de ayudar a Kelly a arreglar el juicio de 2008, mientras que Brown está acusado de recibir pornografía infantil. Al igual que Kelly, también han negado haber actuado mal.

Freeman testificó que a fines de 2003 o principios de 2004, McDavid se le acercó nuevamente para recuperar otra cinta que había desaparecido de la colección de Kelly. Comentó que le dijo a McDavid: “Si tengo que recuperar otra cinta, tienes que pagarme otro millón de dólares”.

Se espera que Freeman vuelva a subir al estrado el miércoles, cuando los abogados defensores tendrán la oportunidad de interrogarlo.