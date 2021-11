“Conocemos la verdad y no estamos satisfechos”: familia de Jacob Blake reacciona a veredicto de Rittenhouse

KENOSHA – Tras darse a conocer el veredicto de no culpable en el juicio de Kyle Rittenhouse este viernes, simpatizantes y detractores del joven, así como manifestantes y activistas expresaron su sentir desde las escalinatas de la corte del condado Kenosha.

Entre los que estuvieron allí presentes se encontraban familiares de Jacob Blake, un hombre quien resultó parcialmente paralizado tras ser disparado por un oficial de la policía en agosto de 2020, acto que quedó captado en vídeo y fue motivo de protestas en las calles en Kenosha donde acudió Rittenhouse y disparó contra tres manifestantes.

Justin Blake, tío de Jacob Blake, expresó su decepción y descontento tras conocer el veredicto de Rittenhouse.

“Conocemos la verdad y una cosa sobre la verdad. La verdad te hará libre. No estamos satisfechos. No nos vamos a pacificar. Y no vamos a aceptar esto. Hay otras alternativas que tenemos para hacer lo que hacemos, lo haremos, no estaríamos donde estamos hoy”, dijo Justin Blake.

El tío de Blake agregó que en este juicio se llevaron a cabo “fallos sin precedentes, prejuicios sin precedentes, acciones sin precedentes que le dieron a este acusado el tipo de influencia y el número de hechos que provocaron este veredicto”. Añadió que “seguiremos luchando, pero seguiremos en paz y continuaremos usando nuestra Primera Enmienda, el derecho a la libertad de expresión y la justicia social”.

En su reacción, Justin Blake criticó las acciones del juez a cargo del caso, Bruce Schroeder. “El juez tenía la mano en una escala que no permitía fotografías. No permitió las cintas de video y no permitió que se lo permitieran, no lo permitieran. Estaba haciendo todo lo posible para permitir que este joven saliera libre de la sala del tribunal. Puso persianas sobre los ojos de los miembros del jurado. Y tal vez porque él hizo eso, ellos no vieron la evidencia de cómo podrían haberla visto”, afirmó.

“Hay racistas como el gobierno, la policía y todos lo que estuvieron involucrados en este caso que no sonó en el tono de Trump. El juez dijo que no le gustan los mítines, los llama escritores. Hay una gran diferencia. Así que hizo que esto no fuera un acto de justicia verdadero y preciso y provocó el cierre debido a ello”, expuso Justin Blake.

