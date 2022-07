Tres hispanos mueren intentando salvar a un niño de 8 años que se ahogaba en un lago

Equipos de rescate aún buscan los cuerpos de tres de cinco hombres que saltaron a un lago para salvarle la vida a un niño, de 8 años, que se ahogaba al norte de San Francisco, California.

El incidente ocurrió el domingo en el Área Recreativa Estatal Brannan en el condado Sacramento.

Juan Cabrera fue una de las personas que sobrevivió y contó cómo ocurrieron los hechos.

"Yo agarré al niño. Lo empujé para afuera y fue cuando entonces sentí que me estaba halando otra vez el agua y fue cuando dije 'me voy a ahogar' y dije 'ayúdenme, ayúdenme'", dijo Juan.

El hombre se encontraba pescando cuando corrió a salvar al pequeño junto a otras cuatro personas.

"Se hundió uno y el otro que me cruzó la mirada se hundió y entonces yo me asusté y vi que al abuelo, que es mi primo, también lo empezó a halar la corriente, no para adentro como a ellos, sino para abajo cerca de las plantas y yo le dije al amigo que saqué 'ayúdame, yo no puedo'", contó Juan.

Personas que se encontraban en los alrededores intentaron salvar al primo de Juan, sin embargo, la corriente lo arrastró.

"Como pude logré salir y corrí a buscar a mi primo que todavía se me quedó viendo. Solo vi cuando se hundió. Todo pasó tan rápido que empecé a gritar de la desesperación que se me fueron mis dos amigos primero y después se me fue mi primo hermano", indicó Juan.

Amigos de las víctimas ahora buscan repatriar a Guatemala a sus seres queridos.

"Lo que queremos nosotros es que las autoridades pongan de su parte. Repatriarlos a nuestro país para darle una sepultura cristiana, humana. Ustedes como medio de comunicación hispano, que tienen fuerza en todo el Área de la Bahía y en todo Estados Unidos, que nos ayuden y puedan comunicarse con el consulado guatemalteco", aseguró Jodman Pérez, amigo de las víctimas.

Según testigos, uno de los hombres desaparecidos no tenía más familia en Guatemala. Solo un hermano en Carolina del Sur con el que ya intentaron comunicarse.

"Tenemos la intención de repatriar a Chiki y si no hay ningún familiar que lo quiera reclamar y darle sepultura en Guatemala, aquí hay una comunidad muy grande de un pueblo llamado Suchitepequez que están dispuestos a hacerle un espacio a Chiki junto a Gustillo para que puedan ser enterrados en el mismo pueblo", afirmó Teddy Rafael Salazar, amigo de las víctimas.

Telemundo 48 intentó comunicarse con el consulado de Guatemala en San Francisco para obtener información sobre los pasos que debe seguir la familia de los fallecidos para repatriar sus cuerpos, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta.

En la página web del consulado indican que para repatriar un cuerpo deben presentar un documento personal de identificación, pasaporte vigente o certificado de nacimiento emitido por el Registro Nacional de las Personas en Guatemala.