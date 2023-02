Vendedor de perros calientes exige justicia tras ataque brutal que fue captado en video

CALIFORNIA - Un vendedor de perros calientes exige justicia luego de que un desconocido lo golpeara brutalmente hace cinco días mientras se encontraba a las afueras del SAP Center de San José.

Saúl Reconco, de origen hondureño, habló con Telemundo 48 y aseguró que debido a las heridas sufridas tras el ataque no ha podido regresar al trabajo, por lo que ha perdido alrededor de $2,000 en ganancias.

“Me duele todavía la nariz como, según me dijeron, que la tenía quebrada y lo que ahorita me preocupa más es el ojo derecho que al principio me empezó con una gota de sangre y ahora se me regó a mitad de ojo”, aseguró Saúl.

El hombre aseguró que él y su familia trabajan desde hace siete años en San José a donde decidieron mudarse luego de sufrir un ataque en Oakland.

“Me pusieron la pistola y me pegaron aquí en la nuca”, dijo Saúl.

Reconco afirmó que la persona que lo atacó en el SAP Center es de origen latino y no se explica cómo alguien de esta misma comunidad pudo haberle provocado tanto dolor.

“Uno como latino y siendo de una comunidad pequeña yo creo que es para apoyarse más entre uno”, indicó Saúl.

El vendedor ahora solo le pide a la policía que arreste a su agresor para que pague por lo que le hizo.

Por su parte, activistas de Los Ángeles piensan viajar a San José este fin de semana para ayudar económicamente a Saúl y a otro vendedor ambulante que fue atacado el sábado.

“Gracias a todas las personas que realmente me han ayudado económicamente y moralmente”, aseveró Saúl.

La organización The Celebration Nation le urge a personas como Saúl que los contacten para ayudarlos con servicios de inmigración.

“Nosotros tenemos muchas colaboraciones increíbles que nos ayudan con servicios de inmigración, de si se dañan en el trabajo, de derechos humanos”, indicó Flor Martínez, fundadora de Celebration Nation.