Schumer insta a EEUU a utilizar tecnología especial para identificar a drones misteriosos

Después de semanas de temor y desconcierto por los drones que sobrevuelan partes de Nueva York y Nueva Jersey, el senador estadounidense Chuck Schumer está instando al gobierno federal a desplegar una mejor tecnología de rastreo de drones para identificar y, en última instancia, detener a estas molestias aéreas.

El demócrata de Nueva York está pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional que despliegue de inmediato tecnología especial que identifique y rastree los drones hasta sus lugares de aterrizaje, según informaciones de su oficina.

Las solicitudes de Schumer surgen en medio de una creciente preocupación pública de que el gobierno federal no ha ofrecido explicaciones claras sobre quién está operando los drones, y no los ha detenido. Funcionarios de seguridad nacional han dicho que los drones no parecen ser una señal de interferencia extranjera.

“Hay muchos de nosotros que estamos bastante frustrados en este momento”, dijo el representante Jim Himes, demócrata de Connecticut, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia de la Cámara, en Fox News Sunday. “La respuesta ‘No sabemos’ no es suficiente”.

El presidente electo Donald Trump publicó en redes sociales la semana pasada: ”¿Puede esto realmente estar sucediendo sin el conocimiento de nuestro gobierno? No lo creo. Informen al público, y ahora. De lo contrario, dispárenles”.

Ciertas agencias dentro del Departamento de Seguridad Nacional tienen el poder de “incapacitar” drones, dijo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a George Stephanopoulos de ABC el domingo. “Pero necesitamos que esas autoridades se amplíen”, dijo, sin especificar exactamente cómo.

Los drones no parecen estar vinculados a gobiernos extranjeros, indicó Mayorkas.

“No sabemos de ninguna implicación extranjera con respecto a los avistamientos en el noreste. Y estamos atentos a la investigación de este asunto”, declaró Mayorkas.

El año pasado, las normas federales de aviación comenzaron a requerir que ciertos drones transmitan sus identidades. No está claro si esa información ha sido utilizada para determinar quién está operando los drones que sobrevuelan lugares en Nueva York y Nueva Jersey. La oficina de Mayorkas no ha respondido de momento a preguntas sobre si han podido identificar drones empleando esta función.

Schumer está pidiendo que se utilice tecnología de radar recientemente desclasificada para ayudar a determinar si un objeto es un dron o un pájaro, identificar su registro electrónico y seguirlo hasta su lugar de aterrizaje.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo el domingo que los funcionarios federales estaban enviando un sistema de detección de drones al estado.

“Este sistema apoyará a las fuerzas del orden estatales y federales en sus investigaciones”, afirmó Hochul en un comunicado. La gobernadora no proporcionó de inmediato detalles adicionales, incluyendo dónde se desplegará el sistema.

Docenas de vuelos nocturnos misteriosos comenzaron el mes pasado sobre Nueva Jersey, generando preocupación entre los residentes y funcionarios. Parte de la preocupación proviene de que los objetos voladores inicialmente fueron avistados cerca del Arsenal Picatinny, una instalación de investigación y fabricación militar de Estados Unidos y sobre el campo de golf de Trump en Bedminster.

Los drones son legales en Nueva Jersey para uso recreativo y comercial, pero están sujetos a regulaciones locales y de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) y restricciones de vuelo. Los operadores deben estar certificados por la FAA.

