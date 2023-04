Sin que se le cayera la pizza: repartidor logra detener a sospechoso que huía de policías

Un repartidor de pizza se convirtió en el héroe de su comunidad tras ponerle el pie a un sospechoso de robo, quien estaba siendo perseguido a toda velocidad por la policía, provocando que el individuo cayera al suelo y los oficiales lo apresaran.

El hecho quedó captado en cámara cuando Tyler Morrell, de 29 años y quien labora para Coco's Pizza, hizo malabares al balancearse sin que se le cayera la orden que cargaba y que no había podido entregar por el desorden que se desencadenó justo frente de él.

“Sinceramente yo no estaba pensando, estaba reaccionando”, comentó Morrell a TELEMUNDO 62. “Creo que hice lo que cualquiera hubiera hecho, no siento que fue nada sobresaliente, solo quise ayudar y me gané un moretón en el pie, pero los oficiales pudieron hacer su trabajo”.

El suceso se registró en Aston, Delaware County en Pensilvania, a media mañana del pasado domingo. “Fue un turno regular, tranquilo, hasta que escuché al sospechoso estrellarse o llegar hasta el patio de uno de los vecinos justo donde estaba entregando o punto de entregar dos pizzas, una de pepperoni y otra de queso con papas fritas ‘curly’ cuando todo se desató en frente mío”.

La Policía de Brookhaven Borough estaba persiguiendo a un sospechoso, de 17 años, quien presuntamente había hurtado un vehículo de motor.

Imágenes de la casa donde Morrell estaba supuesto a entregar la pizza captaron el momento en el que, el ahora héroe, le puso el pie al sospechoso quien iba corriendo a toda velocidad, incluso más rápido que los policías, hasta que se cayó, y lo pudieron apresar.

“Si hay un mensaje que quiero llevar a todos es que tenemos que dejar el teléfono celular a un lado y ver lo que pasa a nuestro alrededor. De esta manera todos podemos hacer nuestra parte. Cuando todo acabó los oficiales me chocaron la mano, no sé si ellos pueden hacer eso, pero celebramos la pesquisa”.

Morrell, quien es originario de Pensilvania, pero reside en Wilmington, dijo además que tenía claro dos cosas: "no iba a dejar que huyera el sospechoso si es que podía intervenir" y “tenía en mis manos la pizza y no iba a regresar al restaurante sin el dinero por la orden”.

Cuidado con las imágenes podrían resultar perturbadoras para algunos. El hecho tuvo lugar en Aston, Pensilvania.

Lo cierto es que el evento “fue un show en el vecindario”. Morrell agregó que varios vecinos lo grabaron y que quiere hacerse de los videos para ver de todos los ángulos su pronta reacción.

El adolescente, atrapado por las autoridades, está en custodia y podría enfrentar cargos por el supuesto robo de auto.

El jefe policial de Brookhaven Borough, Michael Vice, emitió un mensaje en las redes sociales que si bien el acto del repartidor de pizza ayudó a los uniformados en la pesquisa “no se debe intervenir en las actividades policiacas en curso”.

“Entiendo que la pizza fue entregada sin mayores contratiempos, pero en un tono más serio no queremos que la gente intervenga. Queremos que la Policía maneja la situación, pero en este caso todo funcionó para bien”.