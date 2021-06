Con una sequía histórica, crece preocupación de incendios a causa de los fuegos artificiales del 4 de julio

Muchos estadounidenses que anhelan la normalidad a medida que terminan las restricciones por la pandemia esperan con ansias los tradicionales fuegos artificiales del 4 de julio. Pero con una sequía histórica en el oeste de Estados Unidos y los temores de otra temporada devastadora de incendios forestales, los funcionarios están cancelando las exhibiciones, aprobando prohibiciones de encender fuegos artificiales o pidiendo precaución.

Los fuegos artificiales ya han causado algunos pequeños incendios forestales, incluido uno iniciado por un niño en el norte de Utah y otro en el centro de California.

El año pasado, un dispositivo pirotécnico diseñado para la celebración de revelación de género de un bebé provocó un incendio en California que mató a un bombero durante una temporada de incendios forestales que quemó la segunda mayor cantidad de tierra en casi 40 años.

Algunas regiones del oeste de Estados Unidos están experimentando sus peores condiciones de sequía en más de un siglo este año, dijo Jennifer Balch, directora de Earth Lab en la Universidad de Colorado. La posibilidad de que personas enciendan fuegos artificiales en casa son una preocupación debido tanto a las condiciones propicias para iniciar incendios forestales como a la amenaza de lesiones. El año pasado, las lesiones alcanzaron su nivel más alto en 15 años después de que la pandemia cancelara grandes reuniones, según muestran los datos federales.

"Como científico de incendios, me estoy preparando para esta temporada de incendios debido a lo seco y caluroso que ya está", dijo Balch. "Creo que los fuegos artificiales en este momento son una idea terrible".

Los profesionales de la industria de los fuegos artificiales, que también hicieron hincapié en la precaución en áreas propensas a la sequía, esperan fuertes ventas a pesar de la escasez causada por la desaceleración de la fabricación relacionada con la pandemia y las interrupciones comerciales.

"Creemos que vamos a tener un año tremendo", dijo James Fuller, un experto en seguridad de fuegos artificiales de TNT Fireworks, con sede en Alabama.

Si bien los fuegos artificiales son parte integral de las celebraciones del Día de la Independencia del país, dan inicio a miles de incendios al año, incluido uno que quemó la casa de Bobbie Uno en Clearfield, Utah, durante las vacaciones del año pasado. Tuvo que saltar fuera del camino antes de que golpeara el costado de su casa.

“En cinco segundos, mi casa, desde los arbustos hasta la azotea, estaba en llamas”, dijo Uno. El incendio causó daños por $60,000 y obligó a su familia a abandonar su hogar durante semanas.

"Quiero que todos estén conscientes del peligro, porque da miedo incluso en un pequeño callejón sin salida", dijo Uno.

Varias ciudades de Utah están prohibiendo a las personas encender sus propios fuegos artificiales este año durante la sequía récord, pero muchos republicanos están en contra de una prohibición en todo el estado. La concejal republicana del condado Salt Lake, Aimee Winder Newton, apoya las restricciones, pero cree que este año es un mal momento para una prohibición total.

"Estamos saliendo de esta pandemia en la que la gente ya sentía que el gobierno los estaba restringiendo de muchas maneras", dijo. "Cuando emites prohibiciones arbitrariamente, podríamos tener una situación en la que las personas que no iban a encender fuegos artificiales intencionalmente van a comprar fuegos artificiales para simplemente enviar un mensaje al gobierno".

Las leyes estatales de fuegos artificiales varían considerablemente en EEUU, pero están surgiendo prohibiciones locales de fuegos artificiales personales desde Montana hasta Oregon, que fue azotada por incendios forestales masivos el año pasado.

En Arizona, que ya está siendo arrasada por más de una docena de incendios forestales, muchas ciudades han cancelado sus espectáculos públicos de fuegos artificiales. La Nación Yavapai-Apache normalmente alberga una exhibición fuera de su casino cerca de la ciudad de Camp Verde, en el centro de Arizona.

"Este año, con las condiciones peores que el año pasado, decidimos en mayo que no tendríamos fuegos artificiales", dijo James Perry, portavoz del Cliff Castle Casino Hotel de la tribu. "Basándonos en los grandes incendios que arden actualmente en nuestra comunidad y sus alrededores, estamos contentos con nuestra decisión".

Es una historia similar en Colorado, donde se han cancelado decenas de espectáculos, incluso en Steamboat Springs, una ciudad de esquí donde los bomberos ya están dispersos.

"La hierba siempre se prende fuego ... ¿por qué estamos haciendo algo que provoca un incendio cuando el fuego es nuestro mayor problema?" dijo Winnie DelliQuadri, gerente de proyectos especiales de la ciudad.

Pero en el vecino Wyoming, el negocio está en auge en las tiendas de fuegos artificiales, incluidas las ventas de productos prohibidos en otros lugares. Los estacionamientos se llenan los fines de semana y muchos autos tienen placas de otro estado.

"No es solo Colorado", dijo Ben Laws, gerente de Pyro City. "Vemos gente de Nebraska, vemos gente de Montana, vemos gente de todas partes que viene a comprar".

Otras ciudades, incluidas Boise, Idaho y Santa Fe, Nuevo México, están trabajando para prohibir los fuegos artificiales personales mientras mantienen sus exhibiciones públicas, donde las precauciones de seguridad suelen ser más estrictas y los bomberos están en alerta.

En Dakota del Norte, donde más de dos tercios del estado se encuentra en sequía extrema o excepcional, las dos peores categorías, algunas áreas están pasando prohibiciones locales. En Dakota del Sur, donde las condiciones son algo menos espantosas, el gobernador está luchando contra el gobierno federal para que realice un espectáculo de fuegos artificiales en el Monte Rushmore.

Un espectáculo que atrae a decenas de miles de personas a Lake Tahoe, Nevada, cerca de la frontera del estado de California, se canceló originalmente por segundo año consecutivo, pero los organizadores luego decidieron montar una "experiencia de fuegos artificiales más pequeña y segura". Realizar espectáculos de fuegos artificiales sobre el agua es una de las formas más seguras de celebrar, dijo Balch, el profesor.

La industria insta a las personas que encienden sus propios fuegos artificiales a seguir las restricciones locales, elegir un lugar plano a una distancia segura de los hogares, tener una fuente de agua a mano para apagar los productos usados ​​y desecharlos con cuidado.

Algunos funcionarios de seguridad prefieren que las personas eviten encender sus propios fuegos artificiales por completo. Michele Steinberg, de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, señaló datos federales que muestran que 15,600 estadounidenses fueron a las salas de emergencia por lesiones relacionadas con los fuegos artificiales el año pasado, miles más que el año anterior.

"Me encanta ver las exhibiciones de fuegos artificiales, pero, honestamente, no son seguras en manos de los consumidores", dijo. "Incluso una bengala puede alcanzar los 1200 grados, que es en realidad lo caliente que arde un incendio forestal".

Felicia Fonseca, escritora de Associated Press en Flagstaff, Arizona; Mead Gruver en Cheyenne, Wyoming; Cedar Attanasio en Santa Fe, Nuevo México; Scott Sonner en Reno, Nevada; y Patty Nieberg, miembro del cuerpo de Associated Press / Report for America en Denver, contribuyeron a este informe.