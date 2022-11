“Sistema corrupto”: Trump arremete contra el sistema de votación de Nevada

El expresidente Donald Trump acudió a su red social Truth Social para desahogarse sobre las elecciones en el condado de Clark en Nevada.

"El condado de Clark, Nevada, tiene un sistema de votación corrupto (¡cuidado, Adam!), al igual que muchos lugares en nuestro futuro país del Tercer Mundo. Arizona incluso dijo '¡al final de la semana!'. ¡Quieren más tiempo para hacer trampa! ¡Kari Lake (la candidata republicana a la gobernación de Arizona) debe ganar!", escribió Trump el jueves.

En su mensaje, el exmandatario pareció referirse al candidato republicano para el Senado por Nevada, Adam Laxalt.

Por su parte, los funcionarios del condado de Clark fueron informados de los comentarios de Trump y emitieron la siguiente declaración:

"Hemos escuchado sus afirmaciones escandalosas, pero obviamente todavía está mal informado sobre la ley y nuestros procesos electorales que garantizan la integridad de las elecciones en el condado de Clark. Primero, no podríamos acelerar el proceso, aunque quisiéramos. La ley del estado de Nevada requiere que aceptemos y procesemos todas las boletas por correo recibidas antes de las 5:00 p.m. del sábado 12 de noviembre, si tienen matasellos del día de las elecciones o antes. La ley de Nevada requiere que verifiquemos cada firma en cada sobre de boleta por correo, y si una no coincide con lo que está en nuestros registros, la ley nos exige que le demos a ese votante hasta las 5:00 p.m. el lunes 14 de noviembre para curar su firma. Además, hay boletas provisionales para procesar, y no podremos completar esa tarea hasta que recibamos informes de la Oficina del Secretario de Estado de Nevada el miércoles 16 de noviembre. Este proceso garantiza que las personas no voten dos veces en Nevada. Todos nuestros sistemas electorales están certificados por los gobiernos estatal y federal para su uso en el estado de Nevada, y hay varias auditorías requeridas por el estado que se realizan antes, durante y después de cada elección, lo que garantiza aún más la confiabilidad e integridad de la elección".

Nevada aún no ha declarado ningún ganador oficial después de las elecciones del martes.

Se espera que el Registro de Votantes del Condado de Clark brinde una actualización sobre el proceso el jueves por la tarde.

