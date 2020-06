“Boogaloo Bois”, así frustraron presunto complot terrorista durante protestas por Floyd

Las Vegas. Los fiscales federales en Las Vegas acusaron a tres hombres presuntamente miembros del movimiento extremista de extrema derecha "Boogaloo" de múltiples violaciones estatales y federales de conspiración para causar destrucción durante las protestas en Las Vegas, así como la posesión de cócteles Molotov.

Los documentos de la corte dicen que Stephen T. Parshall, alias "Kiwi", 35; Andrew Lynam, 23; y William L. Loomis, de 40 años, todos de Las Vegas, fueron arrestados el sábado por una denuncia penal estatal alegando conspiración para cometer un acto de terrorismo, apoyo material para cometer un acto de terrorismo y múltiples violaciones de explosivos. El supuesto complot fue frustrado con la ayuda de un informante, dijeron las autoridades.

El movimiento "Boogaloo", que los fiscales federales describen como un "término utilizado por los extremistas para indicar una próxima guerra civil y/o colapso de la sociedad", ha sido vinculado a algunas publicaciones en línea sobre protestas por la muerte de George Floyd.

NBC News informó el fin de semana pasado que miembros del movimiento "Boogaloo" fueron vistos en protestas en estados como Minnesota y Texas, así como en Filadelfia.

El movimiento, que dice que quiere una segunda guerra civil organizada en torno a la palabra "boogaloo", incluye grupos en las principales plataformas de Internet como Facebook, Instagram, Twitter y Reddit, así como sitios web, incluido 4chan, según un informe publicado el martes por la noche por el Network Contagion Research Institute, una organización independiente sin fines de lucro de científicos e ingenieros que rastrea e informa sobre desinformación y discurso de odio en las redes sociales.



Nicholas Trutanich, el fiscal de Nevada, dijo: "Los instigadores violentos han secuestrado protestas pacíficas y manifestaciones en todo el país, incluido Nevada, explotando la indignación real y legítima por la muerte del Sr. Floyd por sus propias agendas radicales".

Los documentos de la acusación dicen que Lynam y Parshall llamaron la atención del FBI en abril cuando alguien se presentó preocupado porque los dos hombres iban a realizar un ataque terrorista. El FBI dijo que reclutaron a esa persona como fuente confidencial. Loomis luego sería investigado en mayo.

Departamento de Justicia

Los documentos dicen que Lynam es un reservista del ejército, Parshall estuvo en la Marina y Loomis en la Fuerza Aérea.

Los fiscales federales alegan que los tres hombres, en varios momentos y no siempre juntos, discutieron varios complots para destruir una estación de observación en Lake Mead, cerca de Las Vegas, destruir subestaciones de energía, lanzar una bomba de humo en un mitin de ReOpen Las Vegas y otros ataques. .

El 27 de mayo, Loomis y Parshall junto con el informante, realizaron una caminata donde supuestamente "discutieron causar un incidente para incitar al caos y posiblemente un motín, en respuesta a la muerte de un sospechoso (refiriéndose a George Floyd) en custodia policial en Minneapolis, MN ".

El plan era que Parshall y Loomis "incendiaran" una subestación eléctrica para distraer a las fuerzas del orden público y poder llevar a cabo su plan de incitación a los disturbios, según los documentos. El plan finalmente se abandonó a favor de un nuevo plan, y el trío, junto con el informante, planeó llevar cócteles molotov a una protesta de Black Lives Matter, según la denuncia.



"Querían aprovechar el impulso de la muerte de George Floyd bajo custodia policial en la ciudad de Minneapolis para, con suerte, provocar suficiente confusión y emoción, para que otros vieran las dos explosiones y la presencia policial y comenzaran a alborotarse en las calles por la ira", los documentos judiciales detallan.

Pero debido a que el FBI estaba monitoreando toda la planificación a través de la fuente confidencial, según los documentos, pudo evitar que el plan se materializara cuando un equipo SWAT del FBI desplegó y arrestó a Lynam, Loomis y Parshall.

Lynam y Loomis parecen haber dejado pocas huellas en las redes sociales, pero las páginas que NBC News pudo rastrear hasta Parshall ofrecieron algunas pistas sobre sus inclinaciones.

En marzo, en una publicación sobre la respuesta federal a COVID-19 en una página pública de Facebook, Parshall comentó: "Los nuevos hijos e hijas de la libertad" y agregó: "Comienzo. Fomentar. Insurrección".

Un perfil de Facebook, que se asocia a Parshall a través de su nombre de usuario, "cptkiwidparshall", fotos publicadas en Facebook e Instagram, y las relaciones en línea con los otros sospechosos, contiene imágenes conectadas a la extrema derecha: una bandera confederada, una imagen de una esvástica arcoíris y la bandera de "Kekistán", entre ellas. Kekistán es una nación ficticia creada por nacionalistas blancos y trolls de extrema derecha, y su bandera imita una bandera de guerra nazi.

Una página de GoFundMe fue creada en honor a Parshall el martes por un miembro del Southwest Igloo A-Team. "Igloo" es un apodo que los grupos Boogaloo usan para evadir la moderación en redes sociales contra grupos que promueven discursos de odio.

El presidente lo quiere designar como ''organización terrorista''.

Facebook parecía haber sido un factor importante para la organización. Según la demanda federal, los tres hombres acusados ​​eran parte de un grupo de Facebook llamado Boogaloo Nevada y se reunieron en manifestaciones de ReOpen, que se organizaron en Facebook.

Un portavoz de Facebook dijo que la compañía había eliminado las cuentas de los tres hombres "por intentar cometer actos de violencia masiva".

"Continuamos eliminando contenido usando boogaloo y términos relacionados cuando están acompañados de declaraciones e imágenes que representan violencia armada", dijo el portavoz en un correo electrónico. "También estamos evitando que estas páginas y grupos sean recomendados en Facebook". En mayo Facebook cambió sus políticas para moderar estos contenidos.

Artículo original publicado por NBC News y escrito por Andrew Blankstein, Tom Winter, Brandy Zadrozny y colaboración de Suzanne Ciechalski.

Nota del editor: Un reporte de Tech Transparency Project de abril de 2020 detectó en plena pandemia de coronavirus, la creación en Facebook de 125 grupos relacionados con el movimiento Boogaloo y explicaba que "'algunos partidarios ven las restricciones ante la emergencia de salud pública y otras directivas por parte de los estados y ciudades de todo el país como una violación de sus derechos, y su objetivo es aprovechar la frustración del público ante tales medidas para reunir y atraer nuevos seguidores a su causa".

Un artículo de Bloomberg indicó que "los administradores de un destacado grupo de Boogaloo, Thicc Boog Line, dijeron que los miembros usan memes, imágenes y sátiras para iniciar conversaciones sobre la extralimitación del gobierno y promover la "libertad radical" para todos, independientemente de su raza, credo, religión o preferencia sexual El grupo trata de cumplir con los términos de servicio de Facebook y cambia los nombres y términos para "darle vida", no para evitar ser detectados, dijeron los administradores".

"La sátira es arte, y aunque puede que no sea una forma de arte que todos aprecien, es arte", dijeron. "Si Facebook quiere que nos vayamos, eliminarán nuestros grupos. No nos darán ninguna explicación, y no esperaremos una".

Para más información sobre el origen y uso del término puedes entrar en ADL.org (en inglés)