Temporada de impuestos 2024: Todo lo que necesitas saber antes de presentar tu declaración al IRS

El Servicio de Rentas Internas anunció que comenzará a aceptar y procesar declaraciones a partir del lunes 29 de enero y espera recibir más de 128.7 millones de declaraciones individuales de impuestos el lunes 15 de abril.

Larga lista de información

Ya sea que estés presentando tus impuestos por tu cuenta o contratando a un profesional, hay una larga lista de información que necesitarás tener a mano.

• Declaraciones del año pasado: Tener tus declaraciones estatales y federales del año pasado (si aplica) puede servir como una guía útil, permitiéndote ver lo que presentaste el año pasado y los documentos que utilizaste. Y si estás usando software de impuestos para presentar por tu cuenta, muchos proveedores pueden cargar tus declaraciones del año anterior para ahorrarte tiempo al ingresar toda esa información.

• Números de Seguro Social o de identificación fiscal: Asegúrate de tener estos números para ti, tu cónyuge y todos los dependientes que planeas reclamar. Si tienes un número de identificación de protección emitido por el IRS, asegúrate de tenerlo a mano.

• Números de cuenta bancaria: Ten estos datos a mano si planeas recibir tu reembolso a través de depósito directo. Y si debes dinero, esto te ayudará a pagarlo directamente desde tu cuenta.

• Formularios W-2/1099: Estos formularios muestran todo el dinero que recibiste el año anterior.

Los empleadores deben proporcionar los formularios W-2 antes del 31 de enero.

Los formularios 1099 muestran los ingresos adicionales que recibiste durante el año. Hay diferentes formularios para diferentes tipos de pagos, incluido trabajo por contrato, regalías o alquileres. Deberías recibir estos entre el 31 de enero y mediados de febrero.

Para más detalles sobre los formularios que puedes necesitar para presentar tu declaración de impuestos, haz clic aquí.

Registro de deducciones: Si planeas reclamar deducciones, asegúrate de tener documentación para cada una. Algunas deducciones comunes incluyen:

o Aportaciones a cuentas de jubilación

o Gastos educativos como matrícula, tarifas, intereses de préstamos estudiantiles

o Cuentas médicas

o Impuestos sobre la propiedad e intereses hipotecarios

o Donaciones caritativas

o Gastos de aula

• Registro de créditos fiscales: Los créditos fiscales proporcionan reducciones en cualquier impuesto que debas. Estos incluyen:

o Crédito por contribuciones ahorros para la jubilación

o Crédito fiscal por hijos

o Créditos American Opportunity y Lifetime Learning

Opciones para presentar tus declaraciones

Este año, el IRS comenzará a aceptar y procesar declaraciones de impuestos a partir del lunes 29 de enero. A partir de ese día, tienes hasta el lunes 15 de abril para presentar tus declaraciones de impuestos de 2023. Mientras comienzas a reunir toda tu información y formularios, es importante conocer las diferentes opciones que tienes a la hora de presentar tus impuestos. Según NerdWallet, hay tres formas principales de presentar tus declaraciones de impuestos.

• Presentar individualmente utilizando software en línea: Hay varios programas de software entre los que puedes elegir si optas por esta opción. Cada software incluye su propia lista de beneficios y requisitos, y deberás pagar por usarlos. TurboTax, Keeper Tax y LibertyTax son solo algunos de los programas mencionados en BuyerGuide.org.

Para aquellos con ingresos por debajo de $79,000, está disponible el programa IRS Free File. Proporciona acceso a varios programas de software de preparación de impuestos gratuitos para elegir. La Free File Alliance estima que alrededor de 100 millones de personas deberían ser elegibles para presentar sus impuestos de forma gratuita cada año a través de este programa. Contratar a un preparador de impuestos: Esta opción funciona bien para aquellos con finanzas complejas o que simplemente quieren ahorrar tiempo. Esto se ofrece a través de empresas como H&R Block y te costará. Si tienes tu propio negocio o trabajo secundario, es posible que desees trabajar con un contador público.

• Completar el Formulario 1040 del IRS: Este formulario se puede encontrar en el sitio web del IRS. Funciona para personas con una situación financiera simple, pero podría volverse más difícil para aquellos con situaciones más complejas. El formulario pregunta quién eres, calcula tu ingreso imponible, calcula tu responsabilidad fiscal y determina si ya has pagado parte o toda tu deuda fiscal. Puedes presentarlo electrónicamente al IRS o enviarlo por correo, pero es importante tener en cuenta que no se recomienda enviarlo por correo.

Cinco maneras de evitar una auditoría

Ser auditado por el IRS es algo con lo que nadie quiere enfrentar. Una auditoría es cuando el IRS examina o revisa tu información para asegurarse de que sea precisa, que estés reportando las cosas correctamente y siguiendo todas las leyes fiscales. Según un reporte de NerdWallet, se realiza para minimizar la diferencia entre lo que se debe al IRS y lo que se recibe.

• Revisa tu trabajo: Es imperativo que no cometas errores. Escribir accidentalmente un 5 en lugar de un 9 u olvidar un cero puede tener CONSECUENCIAS SERIAS. Si estás presentando por tu cuenta, asegúrate de revisar tus números varias veces para evitar multas.

• Reporte todos tus ingresos: Si has comenzado un trabajo secundario, debes reportar esos ingresos al presentar tus impuestos. Puedes hacerlo completando un formulario 1099 que cubre ingresos no salariales de trabajos independientes, dividendos de acciones e intereses. Si piensas que puedes omitirlo, no lo hagas. El IRS eventualmente lo descubrirá y eso te causará problemas.

• No exageres las donaciones caritativas: Aquellos que han donado cantidades significativas de dinero a caridades cumplen los requisitos para deducciones. Pero no intentes falsificar estos registros. Si no tienes la documentación para probar tu donación, no la reclames.

• Mantenlo estrictamente comercial: Es tentador cargar ese almuerzo elegante en tu tarjeta de crédito de la empresa, pero si el almuerzo no está relacionado con tu trabajo, no lo hagas. Para ser elegibles para una deducción, los gastos comerciales deben ser ordinarios y necesarios para tu negocio. Esto también se aplica a la presentación de deducciones por oficina en casa. El IRS indica que las deducciones por oficina en casa son solo para aquellos que utilizan parte de su hogar de manera exclusiva y regular para su comercio o negocio. Así que responder correos electrónicos en tu computadora portátil en el sofá no servirá.

• Firma tu declaración: Esto parece un error menor, pero si se pasa por alto, puede llevar a un mayor escrutinio y multas. Debes firmar tu declaración, y si has contratado a un profesional para presentar tus impuestos, también deben firmar tus declaraciones.

La temporada de impuestos iniciará oficialmente este lunes 29 de enero y el Departamento de Ingresos de Illinois (IDOR) anunció que a partir de esa fecha recibirán las declaraciones de 2023, a la par que las declaraciones de impuestos federales.

Lo que debes saber al prepararte para presentar tus impuestos

Mientras millones de estadounidenses se preparan para presentar sus impuestos, los estafadores están trabajando arduamente para aprovechar esa oportunidad y cometer robo de identidad. El robo de identidad es cuando alguien utiliza tus datos personales para suplantarte y, muy probablemente, robarte. Según el Consejo Nacional de Protección contra el Robo de Identidad, el 33% de los estadounidenses han experimentado alguna forma de robo de identidad. Es por ello que el IRS declaró del 29 de enero al 2 de febrero como la Semana de Concientización sobre Robo de Identidad.

• Conoce las señales: Si tienes problemas para presentar electrónicamente tu declaración o recibes una carta del IRS haciendo referencia a actividades no familiares asociadas con tu información personal, podrías ser víctima de robo de identidad.

• Protege tu número de seguro social: Los estafadores pueden usar tu número de seguro social para presentar una declaración en tu nombre y robar tu reembolso o crédito fiscal. Nunca lleves tu tarjeta de seguro social en tu billetera y ten precaución sobre a quién se lo estás dando. Cuando te pidan tu número, pregunta por qué se necesita y cómo se protegerá.

• Ten precaución en línea: La ciberseguridad es una preocupación creciente a medida que la tecnología continúa avanzando. Si presentas electrónicamente tus impuestos este año, hay algunos pasos que debes tomar para proteger tu información:

o Usa contraseñas fuertes

o Ten cuidado con los correos electrónicos de phishing/suplantación

o Evita el uso de wifi público y utiliza una VPN

• Cuidado con los suplantadores del IRS: Si te piden que proporciones tu información personal por teléfono o por correo electrónico, es muy probable que sea una estafa. El IRS nunca iniciará contacto con los contribuyentes a través de correo electrónico o en redes sociales.

• Sé proactivo: Presentar lo antes posible puede reducir el tiempo que los estafadores tienen para presentar una declaración falsa utilizando tu información personal. Algunos estados ofrecen claves de protección de identidad de seis dígitos que brindan seguridad adicional.

• Reúnete con un profesional: Mientras te preparas para presentar, ponte en contacto con tu asesor financiero o habla con tu preparador de impuestos sobre los pasos que puedes tomar para proteger tu información y reducir el riesgo de robo de identidad. Pueden tener sugerencias sobre servicios de protección contra el robo de identidad o tener medidas adicionales si los has contratado para presentar tus impuestos.

Formas productivas de utilizar tu reembolso

Mientras te preparas para presentar tus impuestos, es probable que estés esperando recibir un reembolso. Según el IRS, más de 62 millones de personas recibieron reembolsos en 2023 y el monto promedio del reembolso fue de $2,910. Esa es una buena cantidad de dinero que se puede utilizar de varias maneras, pero ¿cómo asegurarte de usarlo en tu beneficio?

• Agregar a tus ahorros de emergencia: Este fondo te proporciona un colchón en caso de que ocurra algo inesperado, como la pérdida del trabajo o reparaciones importantes de automóviles/hogar. Contribuir con parte o todo tu reembolso podría ser útil a largo plazo.

• Pagar deudas: Esta suma de dinero podría usarse para pagar una tarjeta de crédito o pagar préstamos estudiantiles. Pagar tus deudas aumentará tu puntuación crediticia y te ahorrará dinero en intereses.

• Hacer mejoras en el hogar: ¿Necesitas hacer algunas actualizaciones en tu hogar? Este dinero podría usarse para reemplazar un electrodoméstico o para proyectos de renovación más grandes. La remodelación también puede aumentar el valor de reventa de tu hogar, lo cual es un buen beneficio.

• Planificar para la jubilación: Considera contribuir con parte o todo tu reembolso en tu cuenta de jubilación, como una IRA tradicional o Roth. Optar por esta ruta permite que tu patrimonio neto crezca a través de intereses compuestos.