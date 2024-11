Tiroteo deja al menos un muerto en la Universidad de Tuskegee en Alabama

La semana de bienvenida de la Universidad de Tuskegee, en Alabama, se vio afectada a primera hora del domingo por un tiroteo en el campus que causó un muerto y varios heridos, según informaron los funcionarios de la escuela, mientras los ponentes de una ceremonia de inauguración afirmaron que la tragedia ensombrecía lo que se suponía que iba a ser un momento festivo.

La víctima del tiroteo no era un estudiante de la universidad, pero algunos de los heridos sí lo eran. De momento no se han anunciado arrestos.

“Los padres de esta persona han sido notificados. Varios otros, incluidos estudiantes de la Universidad de Tuskegee, resultaron heridos y están recibiendo tratamiento en el Centro Médico del Este de Alabama en Opelika y en el Hospital Bautista del Sur en Montgomery”, dijo la universidad en un comunicado.

Se planeó una autopsia para la persona fallecida, que es un hombre, en el centro forense del estado en Montgomery, dijo el forense del condado de Macon, Hal Bentley, a The Associated Press el domingo. Bentley dijo que no estaba seguro del número de personas heridas, pero creía que eran 10 o menos. El jefe de policía de la ciudad, Patrick Mardis, dijo que los heridos incluían a una estudiante que recibió un disparo en el estómago y a un estudiante que fue herido en el brazo.

La policía de la ciudad estaba respondiendo a un tiroteo doble no relacionado fuera del campus cuando los oficiales recibieron la llamada sobre el tiroteo en la universidad en los apartamentos West Commons del campus, dijo Mardis.

“Unos idiotas comenzaron a disparar”, dijo Mardis al sitio de noticias Al.com. “No se podían meter los vehículos de emergencia allí, había tanta gente”.

El tiroteo ocurrió mientras la histórica Semana de Bienvenida de la Universidad, que celebraba su centenario, estaba terminando. La universidad estaba notificando a los padres, dijo el comunicado de la escuela.