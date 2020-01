Tragedia escolar en Texas: estudiante pierde la vida de un balazo

BELLAIRE, Texas — Un estudiante fue asesinado a balazos el martes en una escuela secundaria de Texas y un sospechoso fue arrestado horas después, informaron las autoridades.

Grenita Latham, superintendente interina del Distrito Escolar Independiente de Houston, confirmó la muerte de la víctima en la escuela secundaria Bellaire. No reveló más información ni respondió a preguntas.

Un sospechoso fue arrestado el martes por la noche, de acuerdo con un comunicado del distrito escolar emitido aproximadamente tres horas y media después del tiroteo. No proporcionó más detalles sobre en qué parte de la institución ocurrió el incidente, si el sospechoso era estudiante o qué condujo a la detención.

El distrito anunció que no habrá clases el miércoles luego de que Latham había dicho previamente que continuarían conforme a lo previsto. Representantes del distrito y la policía de Bellaire no respondieron de manera inmediata a mensajes por parte de The Associated Press.

Se pudo ver a personal de emergencias practicar reanimación cardiopulmonar mientras el estudiante era llevado en camilla a una ambulancia ubicada afuera de la escuela, reportó la televisora KPRC-TV. Hubo reportes contradictorios de los medios sobre si el incidente ocurrió dentro o fuera de la institución.

La ciudad, un suburbio al suroeste de Houston, confirmó en Twitter el tiroteo.

Imágenes de televisión captadas desde la escuela mostraban a estudiantes reunidos en el exterior y patrullas y ambulancias con las torretas encendidas.