Trabajadores de Amazon en Carolina del Norte votan en contra de unirse al sindicato

Los trabajadores de un almacén de Amazon en Carolina del Norte rechazaron una propuesta de sindicalización, convirtiéndose en el último grupo de empleados de la empresa que se opone a la representación sindical.

Aproximadamente tres cuartas partes de los empleados de un centro logístico de Amazon en Garner, una ciudad ubicada cerca de Raleigh, votaron en contra de unirse a una organización laboral de base llamada Carolina Amazonians United for Solidarity and Empowerment, anunció el sábado la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

La agencia laboral federal dijo que 2,447 trabajadores votaron en contra de la representación sindical, mientras que 829 votaron a favor de unirse al sindicato independiente, que está formado por trabajadores anteriores y actuales de Amazon. La NLRB había dicho que 4,300 trabajadores de Amazon eran elegibles para votar en las elecciones, que tuvieron lugar de lunes a sábado.

El reverendo Ryan Brown, un extrabajador de Amazon que cofundó el grupo, dijo el sábado: "Ya nos habíamos preparado para una pérdida".

“Sabíamos que históricamente la marea estaba en nuestra contra para ganar por varias razones”, dijo Brown. “Primero, estamos en el sur. Segundo, el trabajador promedio que está en Carolina del Norte no sabe nada acerca de un sindicato ni de sus beneficios ni de lo que un sindicato podría hacer por ellos”.

El resultado se produjo pocas semanas después de que los trabajadores de una tienda Whole Foods Market en Pensilvania votaran a favor de sindicalizarse, lo que llevó a la primera entrada exitosa de trabajadores organizados en la cadena de supermercados, propiedad de Amazon. Tras la victoria del sindicato, Whole Foods pidió a la NLRB que descartara los resultados de las elecciones, argumentando que el proceso de votación estaba contaminado.

En 2022, los trabajadores de un almacén de Amazon en el distrito de Staten Island, en la ciudad de Nueva York, se sindicalizaron con Amazon Labor Union, que unió fuerzas con los Teamsters el año pasado. Sin embargo, Amazon se opuso al resultado electoral y se negó a negociar un contrato.

Al mismo tiempo, la empresa también ha podido defenderse con éxito de las victorias sindicales en un segundo almacén en Staten Island, así como en instalaciones cerca de Albany, Nueva York, y en Bessemer, Alabama.

Miles trabajadores de varios almacenes de Amazon, entre ellos en Nueva York, se declararon en huelga a partir de este jueves.

En noviembre, un juez de derecho administrativo de la NLRB ordenó una tercera elección sindical para los trabajadores del almacén de Amazon en Bessemer después de determinar que la empresa cometió seis violaciones que condujeron a una repetición de las elecciones en marzo de 2022. Esa repetición se llevó a cabo después de que el Sindicato de Tiendas Minoristas, Mayoristas y Grandes Tiendas, que busca representar a los trabajadores de Amazon en Bessemer, presentara objeciones a la primera elección, lo que resulta en una pérdida sindical.

Los trabajadores afiliados a Carolina Amazonians United for Solidarity and Empowerment, o CAUSE, se han estado organizando en el almacén de Carolina del Norte desde enero de 2022. El cofundador Brown dijo en una entrevista el mes pasado que comenzó a organizarse porque sentía que Amazon no estaba brindando a los trabajadores la protección adecuada contra el COVID-19.

La compañía dijo el sábado que Amazon ya ofrece lo que muchos sindicatos solicitan, como lugares de trabajo seguros e inclusivos y salarios competitivos.

"Estamos contentos de que nuestro equipo en Garner haya podido hacer oír su voz y de que hayan elegido mantener una relación directa con Amazon", dijo la portavoz de Amazon, Eileen Hards, en una declaración escrita.