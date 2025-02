Trabajadores de salud federales, aterrorizados por publicación de una lista de “objetivos”

Los trabajadores de salud federales están expresando temor y alarma después de que un sitio web llamado “DEI Watch List” revelara fotos, nombres e información pública de varios trabajadores de agencias de salud, describiéndolos como “objetivos”.

No está claro cuándo apareció por primera vez el sitio web, que enumera principalmente a empleados negros que trabajan en agencias principalmente dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Los trabajadores que figuran en el sitio web cometen “delitos” que incluyen trabajar en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, donar a los demócratas y usar pronombres en sus biografías.

El sitio web, dijo un empleado del gobierno, está circulando entre múltiples chats grupales privados de trabajadores de salud federales en todas las agencias, así como a través de enlaces de redes sociales.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El sitio también llegó al Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, quien se enteró el martes por la noche cuando un trabajador de salud federal se lo envió.

“Esta es una táctica de miedo para tratar de intimidar a las personas que están tratando de hacer su trabajo y hacerlo admirablemente”, dijo Benjamin. “Es racismo claro”.

Un empleado del gobierno dijo que descubrió que el suyo estaba entre los nombres en el sitio web el martes por la tarde después de que un excompañero de trabajo le envió el enlace en las redes sociales.

“Es desconcertante”, dijo la persona, que solicitó el anonimato por cuestiones de seguridad. “Mi nombre y mi foto están ahí, y en 2025, es muy fácil buscar en Google la dirección de la casa de alguien y todo tipo de cosas que potencialmente me ponen en riesgo”.

“No sé para qué sirve la lista”, dijo la persona. “Es un lugar un poco aterrador en el que estar”.

La Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva para eliminar el Departamento de Educación, según informaron a NBC News dos fuentes familiarizadas con los planes. Dicha orden podría ser firmada por el presidente Trump tan pronto como este mes.

El sitio enumera los salarios de los trabajadores junto con lo que describe como “delitos de DEI”, incluidas donaciones políticas, capturas de pantalla de publicaciones en las redes sociales, fragmentos de sitios web que describen su trabajo o ser parte de una iniciativa de DEI que ha sido eliminada de un sitio web federal.

Benjamin sugirió que los actos de acoso en línea son criminales. “Las fuerzas del orden deberían investigarlos”.

Una persona que no está en la lista pero que trabaja en una agencia de salud federal calificó el sitio web de “guerra psicológica”. El enlace, dijo esta persona, está circulando en su chat grupal privado de trabajadores de salud federales, lo que hace que algunos se “asusten”.

Es difícil evaluar, dijo el trabajador, si es una amenaza legítima. “No sé nada sobre la organización que está haciendo esto ni sobre su asociación matriz. La gente está paranoica en este momento”.

Una nota al pie del sitio web dice: “Un proyecto de la American Accountability Foundation”. Ese grupo es de vigilancia conservadora.

No es la primera vez que el grupo crea una lista de “objetivos de DEI”. En diciembre, envió a Pete Hegseth, entonces candidato a secretario de Defensa, una lista de nombres de personas en el ejército a las que consideró demasiado centradas en la diversidad, la equidad y la inclusión, informó el New York Post en ese momento.

Ni la American Accountability Foundation ni el HHS respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El sitio web llega después de dos semanas difíciles para los trabajadores de salud pública. Los empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que han recibido memorandos “amenazadores” del Departamento de Salud y Servicios Humanos ordenándoles que terminen cualquier actividad, trabajo e investigación que tenga alguna conexión con la diversidad, la equidad y la inclusión, y que denuncien a los compañeros de trabajo que no cumplan con las órdenes. El HHS supervisa las agencias federales de salud, incluidos los CDC y los Institutos Nacionales de Salud.

“El tono es agresivo. Amenaza con consecuencias si no somos obedientes. “Nos pide que denunciemos a los compañeros de trabajo que no cumplen”, dijo un médico del CDC que no estaba autorizado a hablar con los periodistas. “Hay mucho miedo y pánico”.

El cronograma del gobierno federal se adelantó a los anuncios iniciales, revela un memorando.

NBC News revisó uno de los memorandos, que ordenaba a los empleados “revisar todas las descripciones de puestos de la agencia y enviar una notificación a todos los empleados cuya descripción de puesto implique inculcar o promover la ideología de género de que se les está poniendo en licencia administrativa paga con efecto inmediato”.

El resultado, dijeron los empleados, es paranoia.

“Sé de personas que han sido puestas en licencia administrativa por infracciones percibidas relacionadas con estos memorandos ambiguos. La gente piensa que si me equivoco, simplemente me van a despedir”, dijo otro médico del CDC.

En un caso, un almuerzo compartido entre compañeros de trabajo se canceló apresuradamente por temor a que se considerara una forma de promover la diversidad cultural.

A pesar del acoso, los empleados de salud pública dijeron que siguen comprometidos con su trabajo.

“Si me voy, ¿quién me va a reemplazar?”, dijo un médico del CDC. “Si nadie me reemplaza y muchos de nosotros nos vamos, ¿quién va a realizar el trabajo de salud pública?”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.