Trump es nombrado “Persona del año” por la revista Time

NUEVA YORK - El presidente electo Donald Trump fue nombrado "Persona del año" por la revista Time, una distinción que le concede por segunda vez después de que ya lo hiciera en 2016.

Esa es la razón de que Trump reservó para hoy el toque de campana en Wall Street, que representa la apertura de la bolsa a las 9:30 am ET, ya que será un modo de celebrar ese galardón, según resaltaron fuentes no identificadas a esos medios.

No es habitual que una misma persona sea reconocida dos veces por la revista Time, pero sí que la publicación reconozca a presidentes de Estados Unidos: hasta 13 veces han sido considerados los presidentes "Persona del año", incluido Joe Biden.

Portada de la Revista Time.

Time desveló hace varios días su lista de finalistas para el galardón, y en ella estaban, además de Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el magnate Elon Musk, la vicepresidenta Kamala Harris y la princesa Catalina de Gales.

Antes de ser reconocido en 2016, Trump había tenido palabras poco amables con Time y su famosa lista, calificándolas como "una broma y un truco publicitario de una revista que pronto estará muerta", pero tras su aparición en 2016 cambió radicalmente de tono: "Esto significa mucho para alguien que, como yo, creció leyendo Time: es una revista muy importante", dijo entonces, como recuerda Politico.

Además de la Persona del año, Time ha elegido ya en días pasados al Atleta del año (la baloncestista Caitlin Clark), Ícono del año (el cantante Elton John) y CEO del año (Lisa Su, directora ejecutiva de Advanced Micro Devices).