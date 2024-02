El Senado se alista a votar paquete de ayuda a Israel y Ucrania sin medidas migratorias

El líder de la mayoría, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, dijo a los demócratas del Senado que planea forzar una votación este miércoles sobre un paquete de ayuda a Israel y Ucrania despojado de disposiciones de seguridad fronteriza después de que los republicanos dejaron claro que bloquearían todo el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza y ayuda exterior en el tarde, dijo a NBC News un asistente demócrata del Senado.

Si obtiene al menos 60 votos, la moción de procedimiento del miércoles por la tarde daría lugar a una votación a finales de esta semana sobre el paquete de ayuda exterior reducido, que incluye asistencia a los países en conflicto y a Taiwán.

Es probable que la votación sobre si se aceptará una moción para proceder con el paquete de ayuda más reducido se realice poco después de la primera votación de procedimiento sobre el proyecto de ley de ayuda y fronteras más amplias el miércoles por la tarde, dijo el asistente del Senado a NBC News.

Punchbowl News informó anteriormente sobre el plan de Schumer para tratar de impulsar el proyecto de ley de ayuda exterior sin disposiciones fronterizas.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, quien apoyó el proyecto de ley de seguridad fronteriza de $118,000 millones que un grupo de senadores republicanos negoció con los demócratas, expresó su apoyo a una votación sobre el proyecto de ley de ayuda suplementaria sin las disposiciones fronterizas durante una conferencia de prensa de liderazgo el martes.

"Hay otras partes de este suplemento que también son extremadamente importantes: Ucrania, Israel, Taiwán", dijo McConnell.

"Aun así, en mi opinión, debemos abordar el resto porque es importante. No es que la frontera no sea importante, pero no podemos obtener un resultado. Así que creo que ahí es donde debemos dirigirnos, y le corresponde al senador Schumer decidir cómo reformular esto, si de hecho no avanzamos”.

La segunda versión del proyecto de ley seguirá incluyendo disposiciones dirigidas al tráfico de fentanilo, dijo el asistente demócrata.

El proyecto de ley daría autoridad para declarar emergencia y cerrar la frontera.

Menos de 48 horas después de que se publicara el domingo el texto del proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza, los senadores republicanos dejaron en claro que la legislación no tenía un camino viable para su aprobación.

El expresidente Donald Trump condenó el paquete bipartidista de seguridad fronteriza calificándolo de “proyecto de ley terrible”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, también manifestó rápidamente su oposición a la legislación, diciendo que estaría “muerta al llegar” si llegara a la Cámara.

La Cámara rechazó el martes un proyecto de ley independiente para proporcionar ayuda a Israel en medio de luchas internas en el Congreso sobre el proyecto de ley fronterizo del Senado.

La votación de la Cámara, 250-180, no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar el proyecto de ley de ayuda a Israel mediante un proceso acelerado.

Johnson anunció la votación sobre el proyecto de ley separado sobre Israel después de que el Senado alcanzara un acuerdo de inmigración.

El proyecto de ley de la Cámara incluía $17,600 millones en ayuda militar a Israel, “así como una importante financiación para las fuerzas estadounidenses en la región”, dijo la oficina de Johnson.

Y carecía de compensaciones de gastos que, según Johnson, los demócratas habían objetado en legislación anterior. Pero los demócratas lo rechazaron como una estratagema política para capitalizar el rechazo del Partido Republicano al acuerdo de inmigración del Senado.