EEUU otorgará visa a ciertos inmigrantes que solicitaron refugio en este país centroamericano

SAN JOSÉ — Los migrantes de nacionalidad venezolana y nicaragüense que hayan solicitado refugio en Costa Rica antes del 12 de junio, podrán optar por una vista de ingreso a Estados Unidos, según detallaron el martes las autoridades migratorias costarricenses, como parte del programa de Movilidad Segura que pretende desincentivar la migración irregular por Centroamérica.

Según explicó en conferencia de prensa el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, hay pendiente de resolución al menos 240,000 solicitudes de refugio de ciudadanos de varias nacionalidades. La autoridad no precisó cuántos de las peticiones corresponden a nicaragüenses o venezolanos elegibles para este programa.

En caso de que la persona solicitante de refugio obtenga el estatus de refugiado en Costa Rica mientras tramita la visa estadounidense, podrá escoger si se queda en el país o si viaja a Estados Unidos con el trámite aprobado.

La solicitud de refugio se ha convertido en los últimos años en uno de los mecanismos que utilizan migrantes en Costa Rica para legalizar su situación al trasladarse a Estados Unidos. Con la tramitación podían acceder a un permiso de trabajo.

Sin embargo, semanas atrás el gobierno costarricense cambió las normas de solicitud de refugio y estableció limitaciones con miras a frenar la creciente lista de aplicantes.

Zamora y la directora de Migración de Costa Rica, Marta Vindas, aclararon que solo pueden aplicar al programa los solicitantes de refugio, lo que excluye a quienes ya tienen asignada la condición de refugiado o cualquier otro estatus migratorio legal. La iniciativa también excluye a los migrantes que solo están de paso por el país y que no solicitaron refugio antes de la fecha indicada.

“Es importante indicar que no se debe llegar a las oficinas; se debe usar internet, una página donde la persona puede acceder a toda esta información”, aclaró Zamora. En las oficinas de Migración, recalcó, no se les tramita la solicitud.

En una investigación de NBC News, en algunos casos han estado sujetos a condiciones laborales inseguras. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo.

Para la asignación de citas y la revisión de solicitudes, Zamora indicó que se trabajará con una lista levantada por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Las autoridades migratorias costarricenses estimaron que se tramitarán unas 1,000 solicitudes cada mes y advirtieron que este proceso no debe animar a otras personas a migrar, pues si no hicieron la solicitud antes del 12 de junio, no tienen ninguna posibilidad de ser considerados.

El gobierno de Costa Rica se ha quejado continuamente ante la comunidad internacional, pues asegura que la atención de los migrantes en el país tiene un costo cercano a los 300 millones de dólares cada año en servicios públicos.