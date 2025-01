Migrantes se preparan para lo peor ante amenazas de deportaciones de Trump

Un lunes por la noche de enero, el Santuario del Sur de Brooklyn está abarrotado de docenas de voluntarios, traductores y migrantes. Los migrantes hacen una serie de preguntas urgentes: ¿Qué significa la administración entrante de Trump para sus casos de asilo pendientes? ¿Cómo se lucha contra una orden de deportación? Y, en el peor de los casos, ¿cómo se prepara uno para la separación familiar?

Temen que tan pronto como el presidente electo Donald Trump tome posesión el lunes, cumpla su promesa de campaña ordenando deportaciones generalizadas en todo el país.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Las 210,000 personas indocumentadas que han llegado a la ciudad de Nueva York desde 2022 también se enfrentan al cierre del albergue Floyd Bennett Field, que alberga a 1,800 personas, por parte del alcalde Eric Adams, y a sus amenazas de revertir las políticas de santuario de la ciudad anulando la oposición del Ayuntamiento con una orden ejecutiva.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Los funcionarios del gobierno entrante de Trump y Adams se han reunido para discutir la deportación de migrantes que han cometido delitos.

Emily Schectman, directora de South Brooklyn Sanctuary, dijo que la organización está haciendo todo lo posible para prepararse para la incertidumbre que se avecina.

En las últimas semanas, ha tenido 150 nuevos voluntarios registrados y espera que haya más después de la inauguración. "Estamos prediciendo que haremos mucho más trabajo de defensa contra la deportación, vigilancia de ICE y contra la separación familiar", dijo.

South Brooklyn Sanctuary es uno de los docenas de grupos en todo el país que opera como una comunidad pro se, enseñando a los migrantes a representarse a sí mismos "en su propio nombre" en el sistema legal con el apoyo de voluntarios.

La organización sin fines de lucro ha trabajado con más de 5,000 migrantes desde su apertura en 2022 con un grupo de más de 100 voluntarios capacitados y activos. Solo el año pasado, ayudaron a 715 migrantes a presentar formularios de cambio de dirección para que no pierdan sus citas judiciales y corran el riesgo de ser deportados.

Una vez en el cargo, Trump ha prometido lanzar el “mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos”, enviar al Congreso un proyecto de ley para prohibir las ciudades santuario y solicitar fondos para contratar y retener a 10,000 nuevos agentes fronterizos.

El operativivo se daría en al menos una ciudad de EEUU tras la juramentación de Trump el lunes. Aquí los detalles.

También ha dicho que restringirá los beneficios financiados por el gobierno federal solo a los ciudadanos estadounidenses y restablecerá y ampliará una prohibición de viajes dirigida a los países de mayoría musulmana.

Durante una entrevista en diciembre con “Meet the Press” de la NBC, Trump afirmó que no tenía “otra opción” más que deportar a millones de personas, y que “nos están costando una fortuna”, una afirmación que ha sido cuestionada por los economistas.

Para prepararse para el trabajo que se avecina, South Brooklyn Sanctuary está recaudando fondos para un abogado de tiempo completo y construyendo un nuevo programa para ayudar a los migrantes a presentar mociones para reabrir sus casos de asilo, lo que puede combatir las órdenes de expulsión.

También se está expandiendo a un nuevo espacio este mes, donde capacitará a una nueva cohorte de voluntarios de habla francesa y árabe para acomodar al creciente número de migrantes de países africanos.

“Nuestra promesa a la comunidad es que nos mantendremos informados y preparados para cualquier cambio de política que ocurra”, dijo.

Emelis, quien pidió que no se usara su apellido por temor a la deportación, dijo que se fue de Venezuela después de ser atacada por los militares por sus protestas en la escuela secundaria contra el presidente autoritario Nicolás Maduro.

El abogado Matt Adams habló en exclusiva con TELEMUNDO Digital.

La joven de 26 años estaba casi sin tiempo para solicitar asilo cuando asistió al programa de inmigración sin cita previa de South Brooklyn Sanctuary en Good Shepherd Church en Bay Ridge; las solicitudes de asilo deben presentarse dentro de un año de la fecha de llegada del solicitante a los Estados Unidos.

Con la ayuda de voluntarios, completó sus formularios de asilo y permiso de trabajo justo a tiempo.

“Sentí miedo cuando llegué por primera vez, pero recibí mi permiso de trabajo después de solo un mes”, dijo Emelis.

South Brooklyn Sanctuary se fundó a raíz de la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de transportar en autobús a más de 27,300 migrantes a Nueva York, citando la necesidad de seguridad fronteriza.

Más de 8 millones de migrantes han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México desde 2020 debido a la represión política, la violencia de las pandillas, la pobreza y los desastres naturales, y muchos de ellos se han establecido en centros de inmigrantes en grandes ciudades que luchaban por expandir rápidamente su red de seguridad. A partir de 2024, las cifras de cruces fronterizos y las nuevas llegadas de migrantes a la ciudad de Nueva York y otros centros metropolitanos importantes han disminuido.

En Brooklyn, Juan Carlos Ruiz, pastor de la Iglesia del Buen Pastor, y los residentes dieron la bienvenida a sus nuevos vecinos a un programa semanal sin cita previa con información sobre inmigración, comida caliente y ropa. Pronto se dieron cuenta de que lo que los migrantes también necesitaban era conocimiento sobre sus derechos.

En ese momento, los consultorios jurídicos de la ciudad de Nueva York se vieron abrumados por la afluencia de migrantes que luchaban por encontrar representación legal gratuita.

Otras ciudades vieron lo mismo. La Red de Ayuda Mutua de Solidaridad Migrante en Washington, D.C., y Mountain Dreamers en Frisco, Colorado, fueron solo dos de las muchas organizaciones que se formaron en ausencia de servicios gubernamentales locales y sin fines de lucro que ayudaran a los migrantes a completar las solicitudes de asilo y autorización de empleo.

En Nueva York, el centro oficial de asilo de la ciudad impone restricciones estrictas sobre quién puede programar una cita para solicitar asilo: los migrantes deben estar en el sistema de refugios de la ciudad, ser elegibles para una autorización de trabajo y no haber estado en el país durante más de 11 meses.

Mientras tanto, muchos migrantes que llegan a un tribunal de inmigración no están preparados y a menudo se presentan sin representación legal. Casi el 44% de los inmigrantes en el estado de Nueva York están luchando por sus casos solos, dijo Schectman, y muchos no hablan inglés, no conocen sus derechos ni tienen formación legal.

“A falta de capacidad de abogado, queremos una comunidad pro se sólida que pueda llenar ese vacío de justicia”, dijo Schectman.

María Meneses, de 45 años, es una beneficiaria de asilo y comenzó a trabajar como voluntaria con South Brooklyn Sanctuary el verano pasado para compartir los consejos que alguna vez la habían beneficiado.

Se sienta con los solicitantes de asilo y les dice que entiende los traumas que llevan consigo. Meneses les pide cualquier prueba de violencia o abuso para fortalecer su caso. “Les digo que puede resultarles vergonzoso, pero es importante mostrar lo que les pasó”, dijo.

Meneses enfatizó la importancia de que los solicitantes de asilo nombren a la pandilla específica que los amenazó y las ciudades en las que opera. “Debido a los altos niveles de corrupción, muchas de estas pandillas son operaciones económicas y políticas serias incrustadas en el gobierno”, dijo. “Se puede argumentar que resistirse a ellas conduce a la persecución del gobierno”.

Meneses dijo que, aunque su experiencia personal la convierte en una voluntaria eficaz, también puede afectarla. “Estas familias ponen todos sus sueños en el proceso de asilo”, dijo. “Se ven obligados a contar las cosas más terribles que les han sucedido y la razón por la que dejaron todo atrás”.

Pero ver que el grupo de voluntarios de South Brooklyn Sanctuary se duplicó durante los últimos tres meses le da esperanza. “Es inspirador ver cómo la gente de la ciudad de Nueva York se presenta para apoyar a su comunidad”, dijo.

Por ahora, Emelis está construyendo su vida en Nueva York. Después de que le concedieran el permiso de trabajo en 2023, encontró trabajo como cuidadora a domicilio en una agencia de empleo temporal. Ahora puede pasar tiempo con su hijo y sus hermanos después de sus turnos de noche. “Lo único que quiero es darle a mi hijo un futuro mejor aquí”, dijo.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.