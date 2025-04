Cómo funciona el nuevo nuevo sistema para inmigrantes y cómo registrarse

Las personas que viven en EEUU sin estatus legal deberán ahora registrarse en una página del gobierno en la que dejarán su información biométrica y datos personales, algo que desde ya ha creado confusión y miedo en la comunidad inmigrante.

La medida entró en vigor desde el viernes 11 de abril, luego de que un juez federal falló a favor del gobierno de Trump para que todos los individuos sin estatus legal en el país se registraran con el Departamento de Seguridad Nacional.

Pero, ¿cómo funciona este registro y quiénes deben hacerlo? Además, ¿cómo está afectando a los indocumentados en el área de Chicago? Aquí lo que tiene que saber:

¿Cómo registrarse en el nuevo sistema para inmigrantes?

De acuerdo con la página del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) las personas que se registren tienen que hacer los siguientes pasos:

Crear una cuenta en línea con USCIS

Llenar y presentar el formulario en línea G-325R

Revisión del formulario G325R por parte de USCIS. “Si se considera que ya cumplió con los requisitos de registro de alguna otra manera y no necesita presentar el Formulario G-325R, USCIS le notificará que ya cumplió con dicho requisito. Si ya se registró según lo requerido por la Ley de Inmigración y Naturalización (INA) 262, USCIS no le programará una cita para servicios biométricos ni le proporcionará evidencia de registro”, según la página de USCIS.

Si USCIS considera que debe presentarse para servicios biométricos, entonces programará una cita.

Asistir a la cita para dar sus datos biométricos.

Recibir la documentación de registro.

¿Quiénes deben registrarse?

De acuerdo con la abogada de inmigración Tessy Ortiz las personas que se tienen que registrar son:

Quienes hayan entrado indocumentados.

No tienen residencia.

No entró a EEUU con una visa.

No está en procedimiento de deportación

USCIS especifica en su página web:

“Todos los extranjeros de 14 años o más que no se registraron ni se les tomaron las huellas dactilares (si es necesario) al solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos y que permanezcan en el país durante 30 días o más. Deben solicitarlo antes del vencimiento de esos 30 días”.

Asimismo, USCIS explica que los tutores legales o padres de menores de 14 años, que hayan ingresado al país en alguna de las categorías anteriores, deben registrarlos también.

Miles de inmigrantes entraron a EEUU bajo el programa CBP One, que ofrecía un estatus legal temporal y otorgaba permisos de trabajo y el cual fue recientemente revocado por el gobierno de Trump.

¿Los menores de edad deben registrarse?

Sí. De acuerdo con USCIS, los menores de 14 años también deben tener su cuenta de registración.

“Si usted es padre, madre o tutor legal de un menor de 14 años que necesita registrarse, deberá crear una cuenta en línea de USCIS individual en nombre de su hijo”, explica.

¿Quiénes no debe registrarse?

Personas que hayan entrado al país con una visa

Los que tienen residencia

Los que están en proceso de deportación

¿Qué pasa si un indocumentado no se registra?

Si una persona indocumentada no se registra podría enfrentar multas de miles de dólares e incluso cumplir una pena en prisión.

“Cualquier extranjero que voluntariamente no solicite el registro (…) y cualquier padre, madre o tutor legal que deba solicitar el registro en nombre de un extranjero menor de 14 años y que voluntariamente no presente una solicitud de registro, será culpable de un delito menor y, en caso de ser condenado, se le impondrá una multa que no excederá los $5,000 o una pena de prisión de hasta 6 meses, o ambas”, explica USCIS.

Reacciones en Chicago por el registro de indocumentados

Líderes políticos y organizaciones proinmigrantes han mostrado su rechazo a esta medida del gobierno de Trump.

Mientras que indocumentados que viven en Chicago comentaron a Telemundo Chicago sentirse con miedo de registrarse.

La congresista Delia Ramirez y otros 26 miembros del congreso condenaron el registro de que Trump, que había sido anunciado en enero, pero entró en vigencia esta semana por aprobación de un juez.

“Exigimos al departamento de seguridad nacional que derogue de inmediato esta norma final provisional y abandone los planes de desarrollar un nuevo proceso de registro”, dijo a Iris Berríos de Telemundo Chicago.

Lideres de organizaciones proinmigrantes, como Proyecto Resurrección, piden a la comunidad a que se eduquen sobre sus derechos.