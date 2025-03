Trump ordena pausar ayuda militar a Ucrania tras caótica reunión con Zelenskyy

WASHINGTON - El presidente Donald Trump ordenó el lunes una "pausa" en la ayuda estadounidense a Ucrania después de una desastrosa reunión con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy en el Despacho Oval. Se trata de un intento de Trump de presionarlo para que entable conversaciones de paz con Rusia.

Un funcionario de la Casa Blanca indicó que Trump está concentrado en alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a más de tres años de guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, y quiere que Zelenskyy se "comprometa" con ese objetivo. Dijo también que Washington está "haciendo una pausa y revisando" su ayuda para "asegurarse de que está contribuyendo a una solución". El funcionario habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre la asistencia.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Este momento se produce unos cinco años después de que Trump retuvo la asistencia que autorizó el Congreso para Ucrania en 2019 mientras buscaba presionar a Zelenskyy para iniciar investigaciones sobre Joe Biden, quien entonces era el candidato presidencial demócrata. Esto derivó en el primer juicio político de Trump.

En la antesala de su victoria electoral de 2024, Trump prometió poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania. Ha expresado una creciente frustración con Zelenskyy al tiempo que ha manifestado optimismo en que se puede confiar en que el presidente ruso Vladimir Putin para mantener la paz en caso de que se alcance una tregua en el conflicto.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El gobierno de Trump ordenó una "pausa" a la asistencia estadounidense a Ucrania después de una desastrosa reunión en la Oficina Oval con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy la semana pasada.

Horas antes el lunes, el presidente Trump criticó a Zelenskyy por insinuar que el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania probablemente "está aún muy, muy lejos".

Los comentarios se producen mientras destacados aliados de Trump intensifican la presión sobre Zelenskyy para que cambie su enfoque hacia el presidente de Estados Unidos, quien ha hecho de la rápida finalización de la guerra una de sus prioridades, o que se haga a un lado.

La larga y complicada relación entre los mandatarios alcanzó un punto bajo tras una desastrosa reunión en la Casa Blanca en la que Trump y el vicepresidente JD Vance criticaron a Zelenskyy por no estar lo suficientemente agradecido por el apoyo de Estados Unidos a Ucrania desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión en febrero de 2022.

"¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenskyy, y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social sobre los comentarios que Zelenskyy hizo el domingo por la noche mientras hablaba con reporteros en Londres.

Más tarde el lunes durante un evento en la Casa Blanca, Trump volvió a hacer referencia a los comentarios de Zelenskyy y aseguró que "más vale que no esté en lo correcto".

"Si alguien no quiere llegar a un acuerdo, pienso que esa persona no estará en esa posición por mucho más tiempo", añadió. "No se le hará caso a esa persona por mucho más tiempo", indicó.

Trump se mostró en desacuerdo con la sugerencia de Zelenskyy de que tomaría tiempo llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. El líder ucraniano también intentó ofrecer una perspectiva positiva sobre la relación entre Estados Unidos y Ucrania tras la reunión de la semana pasada en la Casa Blanca.

Cuando un reportero le preguntó sobre las ideas de una nueva iniciativa europea para poner fin a la guerra de Rusia, Zelenskyy dijo: "Estamos hablando de los primeros pasos hoy, y, por lo tanto, hasta que estén en papel, no me gustaría hablar de ellos en gran detalle".

"Un acuerdo para poner fin a la guerra aún está muy, muy lejos, y nadie ha comenzado todos estos pasos todavía", agregó.

Pero Trump se irritó aún más por la sugerencia de Zelenskyy de que tomará tiempo para que el conflicto llegue a su fin.

"Es lo que estaba diciendo, este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos y, Europa, en la reunión que tuvieron con Zelenskyy, afirmó de manera contundente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos. Probablemente no es una gran declaración para haber sido hecha en términos de una demostración de fuerza contra Rusia", agregó Trump en su publicación. "¿Qué están pensando?", señaló el presidente.

Zelenskyy recurrió a las redes sociales poco después de la última crítica de Trump. No se refirió directamente a los comentarios de Trump, pero subrayó que "es muy importante que intentemos hacer que nuestra diplomacia sea realmente sustantiva para poner fin a esta guerra lo antes posible".

"Necesitamos una paz real y los ucranianos la desean más porque la guerra arruina nuestras ciudades y pueblos", agregó Zelenskyy. "Perdemos a nuestra gente. Necesitamos detener la guerra y garantizar la seguridad", aseguró.

El asesor de seguridad nacional de Trump dijo que la postura de Zelenskyy durante las conversaciones del viernes en la Oficina Oval "dejó en el aire" si es alguien con quien el gobierno de Estados Unidos podrá tratar en el futuro.

"¿Está listo, personalmente, políticamente, para mover su país hacia un fin de los combates?", dijo Mike Waltz en "America’s Newsroom" de Fox News el lunes por la mañana. "¿Y puede y estará dispuesto a hacer los compromisos necesarios?", agregó.

Waltz añadió otra capa de duda sobre el apoyo de Estados Unidos, ya que otros aliados de alto perfil de Trump han dejado entrever que la relación entre Trump y Zelenskyy se está volviendo insostenible.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el domingo que Zelenskyy "necesita volver a la realidad y regresar a la mesa con gratitud o alguien más necesita liderar el país" para que Ucrania continúe persiguiendo un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos.

El tenso intercambio comenzó después de que el vicepresidente JD Vance dijera que el camino hacia la paz entre Rusia y Ucrania es la diplomacia.

El senador Lindsey Graham, un aliado de Trump que ha sido un ferviente defensor de Ucrania, dijo poco después de la reunión en la Oficina Oval que Zelenskyy "o necesita renunciar y enviar a alguien con quien podamos hacer negocios, o necesita cambiar".

Angela Stent, una exfuncionaria de inteligencia nacional para Rusia y Eurasia en el Consejo Nacional de Inteligencia, dijo que Putin probablemente no tiene prisa por poner fin a la guerra, viendo las fisuras entre Trump y Zelenskyy y Europa y Estados Unidos sobre el camino a seguir.

"No está interesado en terminar la guerra", indicó Stent, investigadora principal en el Instituto Brookings en Washington. "Él piensa que Rusia está ganando. Y cree que a medida que pase el tiempo, Occidente estará más fracturado", expresó.

Se tenía previsto que Washington y funcionarios ucranianos firmaran un acuerdo durante la visita de Zelenskyy de la semana pasada, el cual le habría dado acceso a Estados Unidos a los minerales críticos de Ucrania, en parte para pagar más de $180,000 millones en ayuda que el país norteamericano ha enviado a Kiev desde el inicio de la guerra. La Casa Blanca también se había referido al pacto como una forma de estrechar las relaciones a largo plazo entre Estados Unidos y Ucrania.

La firma fue cancelada después de que las conversaciones en el Despacho Oval se descarrilaran y los funcionarios de la Casa Blanca le pidieran a Zelenskyy y a la delegación ucraniana que se marcharan.

Sin embargo, Trump dejó entrever el lunes que no ha renunciado al pacto económico, llamándolo "un gran acuerdo". Agregó que esperaba hablar sobre el acuerdo durante su discurso del martes ante una sesión conjunta del Congreso.

El representante republicano Brian Fitzpatrick habló el lunes con el jefe de despacho de Zelenskyy, Andriy Yermak, sobre retomar el acuerdo de los derechos de explotación de minerales. Después de la prolongada conversación pronosticó que "el acuerdo se firmará pronto".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo revisó la traducción.