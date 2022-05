1 persona muere tras tiroteo en Lynn el viernes en la noche

Una persona murió después de un tiroteo el viernes en la noche en Lynn, Massachusetts, dijo la policía el sábado.

El tiroteo, en Western Avenue cerca de Anoka Place, se informó alrededor de las 11 p.m., según la Policía Estatal de Massachusetts. La persona asesinada fue encontrada en un lote detrás de un edificio.

El tiroteo está actualmente bajo investigación junto con la Policía Estatal de Massachusetts, dijo la policía de Lynn.

Las autoridades no dieron a conocer de inmediato ninguna información sobre lo que ocurrió en el tiroteo ni dieron información sobre la persona asesinada, más allá de que era un hombre. No estaba claro de inmediato si alguien había sido arrestado.

